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Взорвавшиеся в Ливане и Сирии пейджеры были изготовлены венгерской компанией

Жертвами взрывов пейджеров стали 9 человек, около 3000 получили ранения
Жертвами взрывов пейджеров стали 9 человек, около 3000 получили ранения Авторское право Bassam Masri/AP
Авторское право Bassam Masri/AP
By Euronews
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Глава тайваньской компании-разработчика электроники Gold Apollo заявил, что взорвавшиеся пейджеры были изготовлены по лицензии его фирмы венгерским производителем.

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Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были изготовлены венгерской компанией, заявил тайваньский разработчик этих устройств.

Во вторник в результате взрывов в Ливане и Сирии погибли по меньше мере 12 человек, почти три тысячи получили ранения. Среди раненых — посол Ирана в Ливане.

Глава тайваньской фирмы Gold Appollo, занимающейся производством электроники, заявил, что разрешил использовать бренд на пейджерах, которые изготавливает другая компания.

"По соглашению о сотрудничестве мы разрешаем BAC использовать наш бренд для продажи продукции в некоторых регионах. Продукция, обнаруженная при взрыве, не наша", - пояснил председатель совета директоров Gold Apollo Су Цзинкуан.

"Хезболлах" обвиняет Израиль

Движение "Хезболлах", Иран и ливанское правительство обвинили в нападении Израиль, однако в Тель-Авиве не комментировали взрывы пейджеров.

Официальный представитель США заявил, что небольшое количество взрывчатки, заложенное в устройства, было приведено в действие дистанционно.

В Брюсселе выразили обеспокоенность произошедшим, отметив, что это повышает риск эскалации конфликта в регионе.

Реакция Евросоюза

"Даже если атаки, как кажется, были целенаправленными, они привели к тяжелым, неизбирательным побочным жертвам среди гражданского населения, в числе раненых дети", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что считает случившееся "крайне тревожным".

"Я могу только осудить эти нападения, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и повышают риск эскалации в регионе", - написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Евросоюз призывает все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабную войну, которая будет иметь тяжелые последствия для всего региона и за его пределами, отмечается в сообщении.

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