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Традиции и соревнования: Казахстан принимает 5-е Всемирные игры кочевников

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Традиции и соревнования: Казахстан принимает 5-е Всемирные игры кочевников
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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В этом выпуске программы "Focus" мы побывали за кулисами 5-х Всемирных игр кочевников в Астане, столице Казахстана.

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На мероприятии более 3000 спортсменов из 100 стран соревновались в 21 традиционном виде спорта, включая кокпар и стрельбу из лука верхом на лошади.  

Игры, на которые приехало более 100 000 иностранных гостей, стали динамичным праздником культуры и спорта. 

От захватывающих соревнований до демонстрации традиций кочевников, мероприятие подчеркнуло богатое наследие Казахстана и его растущую привлекательность на международном уровне, сочетая историю с активными играми.

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Культура Традиция Казахстан Спорт