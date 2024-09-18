В этом выпуске программы "Focus" мы побывали за кулисами 5-х Всемирных игр кочевников в Астане, столице Казахстана.

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На мероприятии более 3000 спортсменов из 100 стран соревновались в 21 традиционном виде спорта, включая кокпар и стрельбу из лука верхом на лошади.

Игры, на которые приехало более 100 000 иностранных гостей, стали динамичным праздником культуры и спорта.

От захватывающих соревнований до демонстрации традиций кочевников, мероприятие подчеркнуло богатое наследие Казахстана и его растущую привлекательность на международном уровне, сочетая историю с активными играми.