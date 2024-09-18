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Пентагон отрицает причастность к взрыву пейджеров в Ливане и Сирии

Представитель Пентагона отрицает причастность США к взрывам пейджеров в Ливане и Сирии
Представитель Пентагона отрицает причастность США к взрывам пейджеров в Ливане и Сирии Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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Представитель Пентагона заявил, что США не причастны к взрывам пейджеров в Ливане и Сирии. Он сообщил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

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Боевая группировка "Хезболлах" обвиняет Израиль во взрывах пейджеров, в результате которых погибли по меньшей мере 9 человек и тысячи получили ранения в результате, по-видимому, спланированной дистанционной атаки.

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Пейджеры использовались для связи в поддерживаемой Ираном шиитской группировкой "Хезболлах" после того, как ее лидер предупредил своих соратников не пользоваться мобильными телефонами.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в "Хезболлах" сообщают, что устройства были якобы куплены 6 месяцев назад.

Многие эксперты полагают, что взрыв мог быть результатом вмешательства в цепочку поставок, высказывается мнение о том, что взрывные устройства были встроены в пейджеры перед их доставкой "Хезболлах". Вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву. Сообщается, что некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.

Израильские военные пока отказываются от комментариев.

Тем временем В Ливане открылись банки крови, чтобы помочь больницам, которые переполнены ранеными пациентами.

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