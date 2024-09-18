Европейская политика соседства: дорожная карта еврокомиссара Шуицы

В новом составе Еврокомиссии политикой соседства будут заниматься два еврокомиссара, а не один, как это было ранее. Оправдано ли это? Ответ в нашей статье.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в новом составе своей команды разделила полномочия в том, что касается политики по отношению к странам Северной Африки и Ближнего Востока и государствам на восточном фланге ЕС. По мнению критиков, такой подход чреват применением "двойных стандартов". Теперь партнерскими отношениями ЕС будут заниматься не один (как ранее), а два еврокомиссара.
Словенка Марта Кос будет отвечать за расширение ЕС, Восточное партнерство и восстановление Украины. Дубравка Шуица из Хорватии станет еврокомиссаром по вопросам Средиземноморья, которые тесно связаны, в частности, с миграцией.
По словам фон дер Ляйен, такое разделение необходимо для того, чтобы еврокмиссар по расширению могла полностью сосредоточиться на поддержке и интеграции в блок стран-кандидатов, что рассматривается как геополитический императив на фоне российской агрессии в отношении Украины.
В Еврокомиссии также говорят, что это позволит ЕС вновь взять на себя роль надежного игрока в Средиземноморье.
При условии сохранения анонимности, один из членов ЕК сказал, что ЕС стал гораздо меньше работать с государствами Средиземноморья. "Роль Шуици будет заключаться в том, чтобы оживить эти отношения", - отметил интервьюируемый.
Чиновник добавил, что отношения с Турцией, кандидатом в члены ЕС, будут охватывать целый спектр проблем. Речь идет как непосредственно о расширении ЕС, так и о других требующих решения актуальных вопросах в Средиземноморье.
Некоторые аналитики критикуют ЕС за политику "двойных стандартов".
Хусейн Бауми, Amnesty International, отдел внешней политики:"Если взглянуть на послания фон дер Ляйен, то в них указывается, что страны-кандидаты на вступление в ЕС, должны соблюдать права человека и уважать демократические институты. Это - база, на которой строится политика ЕС. Кандидаты должны соответствовать требованиям. Но очевидно, что цели сотрудничества со странами Средиземноморья иные". "В случае с южным соседством речь идет о контроле за миграционными потоками, энергетическом сотрудничестве, в основном о том, чтобы средиземноморские страны соответствовали стратегическим целям ЕС. Это укрепляет впечатление о том, что ценности демократии и права человека существуют для одних, но не для других".
Деньги в обмен на управление миграционными потоками
Шуице, давней союзнице фон дер Ляйен, поручено реализовать так называемые внешние аспекты миграционной политики ЕС. В частности, речь идет о заключении соглашений со странами-партнерами, следуя схеме "деньги в обмен на управление миграционными потоками". Подобные сделки уже есть с Тунисом, Египтом, Мавританией и Ливаном.
Согласно таким договоренностям, блок вливает деньги в экономику государств в обмен на обязательства по борьбе с незаконной перевозкой мигрантов и обещания сократить число нелегалов, отправляющихся на лодках к южному побережью ЕС.
Сделка с Тунисом, заключенная в июле 2023 года, способствовала резкому сокращению миграционного потока. За восемь месяцев этого года число прибывших в Италию мигрантов, сократилось на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данная модель вызывает интерес у многих стран-членов ЕС, особенно на фоне растущей популярности ультраправых партий, выступающих против миграции.
Правозащитники осуждают подобную практику, заявляя, что исполнительная власть ЕС закрывает глаза на задокументированные злоупотребления правительств стран-партнеров в отношении мигрантов.
В то же время инвестиционные программы ЕС в странах-кандидатах Брюссель увязывает с проводимыми там реформами, направленными на укрепление демократии.
Ближневосточная стратегия и улучшение репутации ЕС
Шуице, в ожидании слушаний и голосования в Европарламенте, будет поручено подготовить новую Ближневосточную стратегию ЕС ("На следующий день после войны в Газе") в сотрудничестве с Каей Каллас. Каллас назначена Верховным комиссаром ЕС по внешней политике и безопасности.
Несколько источников сообщили Euronews, что фон дер Ляйен стремится укрепить свой контроль над политикой блока в отношении Ближнего Востока после ухода с поста главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Назначение Шуицы на пост еврокомиссара по Средиземноморью позволит главе Еврокомиссии это сделать, поскольку, как отмечают источники, Шуица - верный союзник фон дер Ляйен.
Считается, что Боррель превысил границы своего мандата, оказывая дипломатическое давление на Израиль, чтобы заставить его соблюдать свои международные обязательства в ходе войны в Газе.
Фон дер Ляйен, а также покидающий пост еврокомиссара по расширению ЕС Оливер Вархели подвергались ожесточенной критике за то, что, по мнению многих, они занимают жесткую произраильскую позицию.
В полномочия Шуицы войдут вопросы финансирования ЕС Палестинской автономии, которое, согласно посланию фон дер Ляйен, будет "основано на реформах" и поможет "проложить путь к решению проблемы двух государств". Шуице также поручено совместно с международным сообществом разработать план реконструкции Газы.
Среди требований фон дер Ляйен - разработка "стратегического плана" с целью повысить роль ЕС в Средиземноморье и "противостоять антиевропейским нарративам".
Считается, что репутация ЕС на Ближнем Востоке и в странах Юга еще больше ухудшилась на фоне войны в Газе, начавшейся после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.
Фон дер Ляйен подвергалась резкой критике за нерешительность в высказываниях о количестве погибших в Газе, которое в настоящее время (по данным палестинских источников) превышает 40 тысяч человек, и за неспособность принять ответные меры, когда комиссар Вархели в одностороннем порядке объявил, что "все выплаты" палестинцам будут немедленно приостановлены в ответ на нападение ХАМАС.
"Еврокомиссия явно осознает рост антиевропейских настроений в регионе и сближение (государств региона) с некоторыми странами, которые считаются геополитическими конкурентами ЕС, такими как Китай, Россия", - сказал Бауми из Amnesty International. По мнению эксперта, "невозможно с помощью стратегических коммуникаций убедить людей в том, что ЕС является другом, пока ЕС продолжает поддерживать правительства, которые их подавляют, или береговую охрану, которая позволяет людям гибнуть в море".