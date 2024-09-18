Европейская политика соседства: дорожная карта еврокомиссара Шуицы

В новом составе Еврокомиссии политикой соседства будут заниматься два еврокомиссара, а не один, как это было ранее. Оправдано ли это? Ответ в нашей статье.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в новом составе своей команды разделила полномочия в том, что касается политики по отношению к странам Северной Африки и Ближнего Востока и государствам на восточном фланге ЕС. По мнению критиков, такой подход чреват применением "двойных стандартов". Теперь партнерскими отношениями ЕС будут заниматься не один (как ранее), а два еврокомиссара.

Словенка Марта Кос будет отвечать за расширение ЕС, Восточное партнерство и восстановление Украины. Дубравка Шуица из Хорватии станет еврокомиссаром по вопросам Средиземноморья, которые тесно связаны, в частности, с миграцией.

По словам фон дер Ляйен, такое разделение необходимо для того, чтобы еврокмиссар по расширению могла полностью сосредоточиться на поддержке и интеграции в блок стран-кандидатов, что рассматривается как геополитический императив на фоне российской агрессии в отношении Украины.

В Еврокомиссии также говорят, что это позволит ЕС вновь взять на себя роль надежного игрока в Средиземноморье.

При условии сохранения анонимности, один из членов ЕК сказал, что ЕС стал гораздо меньше работать с государствами Средиземноморья. "Роль Шуици будет заключаться в том, чтобы оживить эти отношения", - отметил интервьюируемый.

Чиновник добавил, что отношения с Турцией, кандидатом в члены ЕС, будут охватывать целый спектр проблем. Речь идет как непосредственно о расширении ЕС, так и о других требующих решения актуальных вопросах в Средиземноморье.

Некоторые аналитики критикуют ЕС за политику "двойных стандартов".

Хусейн Бауми, Amnesty International, отдел внешней политики:"Если взглянуть на послания фон дер Ляйен, то в них указывается, что страны-кандидаты на вступление в ЕС, должны соблюдать права человека и уважать демократические институты. Это - база, на которой строится политика ЕС. Кандидаты должны соответствовать требованиям. Но очевидно, что цели сотрудничества со странами Средиземноморья иные". "В случае с южным соседством речь идет о контроле за миграционными потоками, энергетическом сотрудничестве, в основном о том, чтобы средиземноморские страны соответствовали стратегическим целям ЕС. Это укрепляет впечатление о том, что ценности демократии и права человека существуют для одних, но не для других".

Деньги в обмен на управление миграционными потоками

Шуице, давней союзнице фон дер Ляйен, поручено реализовать так называемые внешние аспекты миграционной политики ЕС. В частности, речь идет о заключении соглашений со странами-партнерами, следуя схеме "деньги в обмен на управление миграционными потоками". Подобные сделки уже есть с Тунисом, Египтом, Мавританией и Ливаном.

Ursula von der Leyen (left) meets Tunisian President Kaïs Saïed (right) Christophe Licoppe/ EU/Christophe Licoppe

Согласно таким договоренностям, блок вливает деньги в экономику государств в обмен на обязательства по борьбе с незаконной перевозкой мигрантов и обещания сократить число нелегалов, отправляющихся на лодках к южному побережью ЕС.

Сделка с Тунисом, заключенная в июле 2023 года, способствовала резкому сокращению миграционного потока. За восемь месяцев этого года число прибывших в Италию мигрантов, сократилось на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данная модель вызывает интерес у многих стран-членов ЕС, особенно на фоне растущей популярности ультраправых партий, выступающих против миграции.

Правозащитники осуждают подобную практику, заявляя, что исполнительная власть ЕС закрывает глаза на задокументированные злоупотребления правительств стран-партнеров в отношении мигрантов.

В то же время инвестиционные программы ЕС в странах-кандидатах Брюссель увязывает с проводимыми там реформами, направленными на укрепление демократии.

Ближневосточная стратегия и улучшение репутации ЕС

Шуице, в ожидании слушаний и голосования в Европарламенте, будет поручено подготовить новую Ближневосточную стратегию ЕС ("На следующий день после войны в Газе") в сотрудничестве с Каей Каллас. Каллас назначена Верховным комиссаром ЕС по внешней политике и безопасности.

Несколько источников сообщили Euronews, что фон дер Ляйен стремится укрепить свой контроль над политикой блока в отношении Ближнего Востока после ухода с поста главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Назначение Шуицы на пост еврокомиссара по Средиземноморью позволит главе Еврокомиссии это сделать, поскольку, как отмечают источники, Шуица - верный союзник фон дер Ляйен.

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Считается, что Боррель превысил границы своего мандата, оказывая дипломатическое давление на Израиль, чтобы заставить его соблюдать свои международные обязательства в ходе войны в Газе.

Фон дер Ляйен, а также покидающий пост еврокомиссара по расширению ЕС Оливер Вархели подвергались ожесточенной критике за то, что, по мнению многих, они занимают жесткую произраильскую позицию.

Урсула фон дер Ляйен, 13.10 2023 Bea Bar Kallos/Bea Bar Kallos

В полномочия Шуицы войдут вопросы финансирования ЕС Палестинской автономии, которое, согласно посланию фон дер Ляйен, будет "основано на реформах" и поможет "проложить путь к решению проблемы двух государств". Шуице также поручено совместно с международным сообществом разработать план реконструкции Газы.

Среди требований фон дер Ляйен - разработка "стратегического плана" с целью повысить роль ЕС в Средиземноморье и "противостоять антиевропейским нарративам".

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Считается, что репутация ЕС на Ближнем Востоке и в странах Юга еще больше ухудшилась на фоне войны в Газе, начавшейся после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

Фон дер Ляйен подвергалась резкой критике за нерешительность в высказываниях о количестве погибших в Газе, которое в настоящее время (по данным палестинских источников) превышает 40 тысяч человек, и за неспособность принять ответные меры, когда комиссар Вархели в одностороннем порядке объявил, что "все выплаты" палестинцам будут немедленно приостановлены в ответ на нападение ХАМАС.

"Еврокомиссия явно осознает рост антиевропейских настроений в регионе и сближение (государств региона) с некоторыми странами, которые считаются геополитическими конкурентами ЕС, такими как Китай, Россия", - сказал Бауми из Amnesty International. По мнению эксперта, "невозможно с помощью стратегических коммуникаций убедить людей в том, что ЕС является другом, пока ЕС продолжает поддерживать правительства, которые их подавляют, или береговую охрану, которая позволяет людям гибнуть в море".