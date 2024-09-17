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Рэпера Шона "Дидди" Комбса обвинили в сутенерстве

Шон "Дидди" Комбс
Шон "Дидди" Комбс Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Накануне "Дидди" был арестован в Нью-Йорке. В последние месяцы несколько человек обвинили его в сексуальном насилии.

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Рэперу и продюсеру Шон "Дидди" Комбсу предъявлены обвинения в сутенерстве и организованной преступности. Накануне хип-хоп артист был арестован в Нью-Йорке.

Против музыканта подали иски сразу несколько человек, которые обвинили его в физическом и сексуальном насилии. Сам Дидди все обвинения отрицает.

Комбс — "несовершенный человек, но он не преступник", заявил адвокат музыканта Марк Агнифило.

В чем уже обвиняли Дидди?

Уголовные обвинения Комбса в Нью-Йорке — следующий шаг после обысков, которые 25 марта провели агенты Службы национальной безопасности в его домах в Лос-Анджелесе и Майами.

Другой адвокат музыканта Энтони Дайер назвал эти рейды "грубым применением силы военного уровня", поскольку служба национальной безопасности выдала ордера на обыск в рамках расследования дела о торговле людьми.

Первые обвинения в сексуальном насилии появились в ноябре прошлого года, когда R&B-певица Кэсси, ее бывшая девушка, обвинила его в многолетнем насилии, избиениях, принуждении к сексу с другими мужчинами и изнасиловании в период после того, как она подписала контракт с его лейблом в 2005-2007 годах.

Шон "Дидди" Комбс на Billboard Music Awards, 15 мая 2022
Шон "Дидди" Комбс на Billboard Music Awards, 15 мая 2022Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Иск был урегулирован на следующий день, но его отголоски будут ощущаться гораздо дольше. Комбс растерял своих союзников, сторонников и тех, кто воздерживался от осуждения, когда в мае телеканал CNN показал видео, на котором он бьет Кэсси, пинает ее и бросает на пол в коридоре отеля.

Комбс публично признал иск, опубликовав видео со словами: "Мне было противно, когда я это делал" и "Мне противно сейчас".

В феврале один музыкальный продюсер подал иск, утверждая, что Комбс заставлял его нанимать проституток и давил на него, чтобы он занимался с ними сексом.

Еще одной обвинительницей Комбса стала женщина, которая заявила, что рэп-продюсер изнасиловал ее два десятилетия назад, когда ей было 17 лет.

Еще одна женщина, подавшая иск, Эйприл Лампрос, заявила, что в 1994 году она была студенткой колледжа, когда познакомилась с Комбсом, после чего началась серия "ужасающих сексуальных контактов" с Комбсом и его окружением, продолжавшаяся несколько лет.

Комбс и его адвокаты отвергли почти все обвинения, содержащиеся в исках.

Кто такой Дидди?

Шон Джон Комбс, более известный под сценическими псевдонимами "Пи Дидди" или просто "Дидди" — американский рэпер, продюсер, звукозаписывающий режиссер и предприниматель, основавший в 1993 году компанию Bad Boy Records.

Он стал одной из самых влиятельных фигур в индустрии развлечений, ему приписывают открытие таких исполнителей, как Мэри Джей Блайдж, Фэйт Эванс и Ашер.

Тогда он был известен как Puff Daddy и находился в центре хип-хоп битв между Восточным и Западным побережьем в 1990-х годах как партнер и продюсер Notorious B.I.G., который был застрелен в 1997 году.

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"Дидди" в CBS Radford Studio Center, 30 мая 2018
"Дидди" в CBS Radford Studio Center, 30 мая 2018Willy Sanjuan/2018 Invision

За пределами музыки Комбс успешно работает в таких областях, как мода, парфюмерия и медиа. С 2007 года он является послом бренда водки Cîroc, а в 2013 году стал одним из основателей телевизионной сети и новостного сайта Revolt.

По оценкам Forbes, в 2022 году его состояние составило 1 миллиард долларов.

Комбсу уже приходилось сталкиваться с различными арестами, а несколько десятилетий назад он оказался в центре одного из самых громких судебных процессов в хип-хоп индустрии той эпохи.

Это разбирательство было связано со стрельбой в ночном клубе на Манхэттене, в результате которой в 1999 году пострадали три человека. Его тогдашняя подруга, певица и актриса Дженнифер Лопес, также находилась там, когда раздались выстрелы.

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В итоге Комбс был оправдан по обвинению в том, что он пронес в клуб нелегальный пистолет и пытался подкупить своего водителя, чтобы тот взял вину за оружие на себя. Его тогдашний протеже, Шайн, был осужден за нападение и другие обвинения в стрельбе и отсидел около восьми лет в тюрьме.

Также в 1999 году Комбс был арестован по обвинению в избиении руководителя звукозаписывающей компании в Нью-Йорке. Комбс признал себя виновным в домогательствах и прошел курс по управлению гневом.

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