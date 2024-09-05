Франция: почему Макрон выбрал премьер-министром Мишеля Барнье?

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром страны. Но сможет ли "месье брексит" вывести Францию из политического тупика?

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После семинедельного ожидания новым премьером Франции был назначен Мишель Барнье, переговорщик по "брекситу" от Европейского союза и ветеран традиционной правой партии "Республиканцы" (LR).

Теперь перед Барнье стоит сложная задача сформировать правительство и выдержать вотум доверия в парламенте, который в настоящее время разделен на три блока после внеочередных парламентских выборов в июле.

Хотя в последние дни звучали и другие имена потенциальных кандидатов, выбрав консерватора, Макрон хотел убедиться, что крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) не будет сразу же голосовать против правительства под руководством Барнье.

"Национальное объединение" насчитывает 126 депутатов (не считая 16 парламентариев от мятежной правой фракции Эрика Чиотти, которая недавно вступила в союз с Ле Пен), что делает ее третьей политической силой в парламенте.

Президентский лагерь имеет 166 депутатов, а левая коалиция Новый народный фронт (ННФ) - 193. Абсолютное большинство составляет 289 мест.

Поскольку ННФ уже заявил, что будет голосовать против любого премьер-министра, не входящего в его ряды, Макрону пришлось искать человека, который мог бы умиротворить ультраправых.

"Выбор Барнье - это результат политического расчета, учитывающего выбор "Национального объединения" - Барнье является компромиссным кандидатом", - объясняет Филипп Моро-Шевроле, профессор политических коммуникаций в Университете Sciences-Po.

"Он тот, кто подойдет ультраправым и сможет найти компромисс с левыми, потому что он - эксперт по переговорам", - сказал Моро-Шевроле в интервью Euronews.

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье (справа) и уходящий премьер-министр Габриэль Атталь (слева) произносят речь во время церемонии передачи полномочий в Париже Stephane de Sakutin/AP

Когда имя Барнье было объявлено, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что ее партия сначала изучит его программу.

"Мишель Барнье, похоже, отвечает, по крайней мере, первому критерию, о котором мы просили, а именно: человек, который уважает различные политические силы и способен решать вопросы "Нацобъединением"", - сказала она в интервью, опубликованном в сети X.

Однако некоторые эксперты и депутаты в президентском лагере задаются вопросом, почему партия Макрона настаивала на блокировании подъема ультраправых путем объединения с другими партиями (так называемый республиканский фронт) во время парламентских выборов... чтобы в итоге открыть дверь той самой партии, которую они очерняли в течение нескольких месяцев.

"В течение нескольких недель они призывали к созданию республиканского фронта, а в итоге пошли на компромисс с Национальным объединением. Это немного похоже на отказ от демократии", - прокомментировала Виржини Мартин, политолог и профессор бизнес-школы KEDGE.

Премьер-министр вряд ли будет раскачивать лодку

Помимо того, что Барнье, возможно, переживет вотум доверия в парламенте, его профиль не считается угрозой в президентском лагере.

Барнье вряд ли отменит ключевые реформы Макрона, такие как спорный пенсионный план, или закон о предоставлении убежища и иммиграции, как заявляла левая коалиция в случае выдвижения своей кандидатуры.

"Барнье позволит продолжить правую политику Макрона. Очевидно, что это также дает Макрону право навязывать своих кандидатов в будущие министры", - сказал Моро-Шевроле.

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"Этот выбор дает большую власть президентскому лагерю и правой консервативной партии "Республиканцы" (LR). Они - главные победители в этом деле", - считает Виржини Мартин.

73-летний Барнье - самый пожилой премьер-министр в современной политической истории Франции.

Его возраст означает, что он не будет соперничать с теми в лагере Макрона, кто готовится к предстоящим в 2027 году президентским выборам.

Обнадеживающий профиль для Брюсселя

Дважды комиссар ЕС и архитектор соглашений по "брекситу", Барнье знает толк в брюссельском механизме, как никто другой.

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"Его сильное чувство компромисса и опыт, особенно в финансовой сфере, делают его надежным премьер-министром в глазах институтов ЕС и стран-членов", - говорит Тьерри Шопен, специальный советник Института Жака Делора и приглашенный профессор в Колледже Европы.

Если правительство Барнье выдержит вотум доверия, ему придется приступить к работе.

Во-первых, Франция должна представить свои предложения по сокращению государственных расходов в ЕС до 20 сентября, хотя этот срок может быть продлен до октября.

Чтобы соответствовать правилам ЕС, Франция должна будет сократить расходы не менее чем на 30 миллиардов евро в 2025 году.

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Проект национального бюджета на 2025 год должен быть представлен парламенту 1 октября, в то время как государственные финансы страны находятся в тяжелом положении.

"Барнье - представитель консервативных правых, которые подчеркивают необходимость сокращения государственных расходов и восстановления баланса бюджета страны. Его профиль может успокоить немецких и голландских партнеров, которые обычно внимательно следят за бюджетными вопросами в блоке ЕС", - говорит Шопен.