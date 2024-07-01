Выборы во Франции: Единство политики ЕС под угрозой

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Европейскому союзу грозят сильные потрясения, если во втором туре парламентских выборов победят политические оппоненты президента Франции и премьер-министром станет Жордан Барделла. И хотя крайне правые больше не говорят о выходе страны из ЕС или еврозоны, некоторые предложения, выдвинутые Национальным объединением, противоречат европейскому законодательству, отмечает Эрик Морис из брюссельского Центра европейской политики:

Жордан Барделла объявил, что, став во главе правительства, он отозовёт французский взнос в бюджет Европейского союза. Так что это обязательство Франции будет под вопросом. Она и другие страны-члены также обязались начать переговоры об изменении свободы передвижения в Шенгенской зоне, зарезервировав её для европейских граждан. Существует также идея ужесточения иммиграционного контроля, возможно, подкрепленная референдумом о том, чтобы поставить французские законы выше союзных. Это было бы вопиющим нарушением европейского законодательства.

Национальное объединение предлагает снизить НДС на энергию, что опять-таки несовместимо с правилами ЕС, поскольку налоговые решения должны приниматься единогласно.

Барделла также хочет отменить пенсионную реформу, принятую, когда Эммануэль Макрон опирался на большинство. Хотя этот план не входит в союзную компетенцию, Еврокомиссия рекомендовала его осуществить, чтобы обуздать дефицит государственного бюджета.

Французские крайне правые выступают за сохранение целостности Евросоюза. Они не собираются проводить "фрексит" по образцу "брексита" на другой стороне Ла-Манша. Снова Эрик Морис:

В каком-то смысле Франция может поступить более изощренным образом. Она не выйдет из Европейского союза, но прекратит следовать определенным аспектам общей политики, ограничит своё участие в европейских делах и выполнение своих обязательств.

Левые партии, объединившиеся под знаменем Нового народного фронта, не ставят под сомнение приверженность Франции Союзу. Однако у неё может возникнуть напряженность с другими странами-членами из-за бюджетных вопросов.

Эрик Морис из Центра европейской политики:

Стоимость экономической и социальной составляющих программы претендентов на власть во Франции оценивается примерно в 150 или 200 миллиардов. Здесь мы возвращаемся к вопросу ограничения дефицита или государственного долга. От этого зависит, будет экономика страны больше или меньше взаимодействовать с хозяйствами её европейских партнеров. И если, проще говоря, мы позволим дефициту и долгу выйти из-под контроля, мы снова окажемся в противоречии с нашими обязательствами по сокращению дефицита и долга в соответствии с Пактом стабильности.

Аналитик Центра европейской политики добавил, что Новый народный фронт предлагает пересмотреть политические приоритеты Союза. Это значит прекращение переговоров о свободной торговле и отмена уже достигнутых сделок с другими регионами мира, а также ослабление реформы Единой сельскохозяйственной политики ЕС.