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Мишель Барнье. Путь в Матиньон

Мишель Барнье, премьер-министр Франции
Мишель Барнье, премьер-министр Франции Авторское право Olivier Hoslet/AP
Авторское право Olivier Hoslet/AP
By Euronews
Опубликовано
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73-летний Мишель Барнье назначен премьер-министром Франции. Барнье дважды занимал пост еврокомиссара и был главным переговорщиком по "брекситу". В своей стране политик неоднократно занимал министерские посты.

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Мишель Барнье, назначенный в этот четверг главой правительства Франции, в течение своей долгой политической карьеры неоднократно занимал министерские посты. Он работал в качестве министра по вопросам окружающей среды, возглавлял министерство сельского хозяйства и рыболовства, а также внешнеполитическое ведомство страны. На европейском уровне был главным переговорщиком по "брекситу".

Путь в большую политику

Мишель Барнье родился 9 января 1951 года в городке Ла Тронше (департамент Изер). Его отец руководил небольшой промышленной компанией. В семье было три сына. Политикой Мишель Барнье увлекся уже в подростковом возрасте. В 1972 г. окончил парижское отделение Высшей школы коммерции. В 1978 г. вступил в голлистскую партию "Объединение в поддержку республики".

В 1973–1999 гг. Барнье являлся членом Генерального совета департамента Савойя. В 1995 г. и в 1997-1999 гг. был членом Сената (верхняя палата парламента) от департамента Савойя. В 1995-1997 гг. он - министр-делегат по европейским делам в двух правительствах Алена Жюппе. В 2004-2005 гг. занимал пост министра иностранных дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена. В 2007-2009 гг. Барнье принял портфель министра сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Франсуа Фийона. Этот пост он покинул в связи с избранием в Европейский парламент. В феврале 2010 года Барнье был утвержден еврокомиссаром по внутреннему рынку.

Главный переговорщик по "брекситу"

В 2016 году Барнье назначили главным переговорщиком по "брекситу". Он занимался подготовкой переговоров, а затем их проведением. Переговоры начались в июне 2017 года и завершились в ноябре 2019 года. В январе 2020 года Великобритания покинула ЕС. Барнье, успешно согласовавшему условия "брексита", теперь придется использовать все свои дипломатические навыки, чтобы сформировать устойчивое правительство.

Личная жизнь

Мишель Барнье женат. Он отец троих детей; сын Николя (1986 г.р.) и близнецы Летиция и Бенджамин (1988 г.р.) от союза с Изабель Барнье.

Аньес Эврен, "Республиканцы: "Барнье — одна из редких политических фигур, способных продемонстрировать солидный опыт как на национальном, так и европейском уровнях". По словам Эврен, "метод Барнье" сочетает в себе уважение к собеседнику и твердость убеждений.

Именно эти качества, считают аналитики, оценил президент Эммануэль Макрон. Впрочем эксперты отмечают, что во Франции Барнье как политик известен меньше чем в Европе. Барнье заработал репутацию человека, умеющего и слушать, и спорить, и убеждать.

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