NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Битва за премьерское кресло: левые не сдаются

Ранее Эммануэль Макрон уже отклонил кандидатуру левого альянса
Ранее Эммануэль Макрон уже отклонил кандидатуру левого альянса Авторское право Ludovic Marin, Pool via AP
Авторское право Ludovic Marin, Pool via AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

«Новый народный фронт» заявил, что будет обсуждать с президентом только свою кандидатуру

РЕКЛАМА

Во вторник во Франции проходит новый этап консультаций о назначении премьер-министра. Ранее президент Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте, которую выдвинул «Новый народный фронт». Этот альянс победил на выборах почти два месяца назад, но не смог добиться абсолютного большинства.

Макрон на этом основании заявил, что сформированное левыми правительство было бы нежизнеспособно. Левые готовы продолжать консультации для поиска компромиссов.

Люси Касте, претендент на пост премьер-министра Франции:

«Мы собрались здесь, чтобы напомнить президенту о важности соблюдения результатов выборов и вывода страны из паралича, в который она погрузилась. Мы собираемся предложить стабильное решение».

Лидеры ультраправых ранее подтвердили, что будут блокировать любые инициативы, исходящие от левого объединения.

Жордан Барделла, председатель «Национального объединения»:

«„Новый народный фронт“ своей программой, своими действиями и личностями, которые его олицетворяют, сегодня представляет опасность для общественного порядка, гражданского мира и, очевидно, для экономической жизни страны».

«Новый народный фронт» заявил, что будет обсуждать с президентом только кандидатуру Люси Касте. А левые радикалы из партии «Непокорённая Франция» ещё неделю назад угрожали Макрону импичментом, если он не назначит левого премьера.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Шольц пообещал ужесточить законы о применении холодного оружия

Франция: президент Макрон отвергает вариант левого правительства

Как Жордан Барделла голосовал в Европарламенте?

Политический кризис Непокорная Франция Эммануэль Макрон Французская политика Вперёд, Республика!