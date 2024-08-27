Битва за премьерское кресло: левые не сдаются

By Euronews

«Новый народный фронт» заявил, что будет обсуждать с президентом только свою кандидатуру

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Во вторник во Франции проходит новый этап консультаций о назначении премьер-министра. Ранее президент Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте, которую выдвинул «Новый народный фронт». Этот альянс победил на выборах почти два месяца назад, но не смог добиться абсолютного большинства.

Макрон на этом основании заявил, что сформированное левыми правительство было бы нежизнеспособно. Левые готовы продолжать консультации для поиска компромиссов.

Люси Касте, претендент на пост премьер-министра Франции:

«Мы собрались здесь, чтобы напомнить президенту о важности соблюдения результатов выборов и вывода страны из паралича, в который она погрузилась. Мы собираемся предложить стабильное решение».

Лидеры ультраправых ранее подтвердили, что будут блокировать любые инициативы, исходящие от левого объединения.

Жордан Барделла, председатель «Национального объединения»:

«„Новый народный фронт“ своей программой, своими действиями и личностями, которые его олицетворяют, сегодня представляет опасность для общественного порядка, гражданского мира и, очевидно, для экономической жизни страны».

«Новый народный фронт» заявил, что будет обсуждать с президентом только кандидатуру Люси Касте. А левые радикалы из партии «Непокорённая Франция» ещё неделю назад угрожали Макрону импичментом, если он не назначит левого премьера.