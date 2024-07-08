Даже проиграв выборы в парламент объединённым левым и альянсу центристов, партия "Национальное объединение" вне коалиций может по праву называться крупнейшей во Франции. Не исключено, что эта волна электорального успеха будет нарастать вплоть до президентских выборов.

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Ультраправому "Национальному объединению" Франции не удалось получить большинство мест в парламенте по итогам внеочередных парламентских выборов. Но его лидер и активисты стремятся представить результаты как успешные, которые через три года обеспечат им хорошие шансы на выборах президента.

"Сегодня Национальное объединение совершило самый важный прорыв за всю свою историю", - заявил лидер партии Жордан Барделла в пятиминутной речи, произнесённой через полчаса после того, как были опубликованы результаты экзитпола, согласно которым его партия заняла третье место после левого "Нового народного фронта".

Итоги этого голосования наряду с недавними выборами в Европарламент, на которых "Нацобъединение" нанесло сокрушительное поражение "Возраждению" Макрона, - "кирпичи в фундаменте завтрашней победы", - заявил Барделла.

В первом туре неделю назад ультраправые победили, набрав около 33% голосов и, по подсчётам политологов, могли получить 240 мест. Партия Барделла и Ле Пен лидировала в опросах в период между турами, несмотря на появление так называемого "Республиканского фронта" центристов и левых, чтобы не допустить победы кандидата от "НО" в округах, где квалифицировались три кандидата.

Макрон исключил возможность формирования коалиций с "Непокорённой Францией" Меланшона Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Но, по результатам экзитполов, ультраправые заняли третье место со 134-152 местами, уступив "Новому народному фронту", состоящему из "зелёных", социалистов, коммунистов и леворадикальной партии "Непокорённая Франция", которая должна получить от 171 до 187 мест.

Коалиция Макрона "Вместе" неожиданно заняла второе место, ей достанется от 152 до 163 мест.

Ни одна из партий или коалиций не получила 289 мест, необходимых для абсолютного большинства, и поэтому не может самостоятельно сформировать правительство.

"Всё лучшее впереди"

"Национальное объединение по-прежнему бьётся о стеклянный потолок", - сказал в интервью Euronews Адам Хсаку, координатор программ "Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов. - Оно, несомненно, расплачивается за резонанс, вызванный вопросом о двойном гражданстве, который оживил предвыборную кампанию.Жордан Барделла не смог успокоить ситуацию. Это урок для человека, который стал идеальным примером нормализации партии: он молод, из семьи иммигрантов, не носит фамилию Ле Пен, красноречив и эффективен в социальных сетях", - добавил он.

Барделла также обвинил в поражении своей партии "Республиканский фронт", назвав его в своей речи "противоестественным политическим альянсом, призванным всеми средствами помешать французам свободно выбирать тех, кто проводит иную политику".

По словам Барделла, этот "бесчестный союз опасных избирательных механизмов" означает, что "в разгар кризиса покупательной способности, в то время как отсутствие безопасности и беспорядки сильно ударили по стране, Франция оказалась лишена устойчивого правительственного большинства и, следовательно, чёткого курса на то, чтобы изменить ситуацию во Франции к лучшему".

Однако и лидер, и активисты старались подчеркнуть, что этот результат является победой, так как количество их мест значительно увеличилось по сравнению с 89, которыми они располагали до роспуска Макроном Национального собрания.

Беатрис Руло, сохранившая своё место в шестом избирательном округе в Сена и Марна, сказала Euronews: "Пусть в итоге мы не добились тех результатов, на которые рассчитывали, мы получили почти вдвое больше депутатов, так что это тоже неплохо".

Габриэль Атталь обхявил об уходе с поста премьера Франции. Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"В этот раз не получилось, но получится в следующий, потому что французы ожидают именно этого", - добавила она, заключив: "Конечно же, лучшее нас ждёт впереди".

Квентин Хоаро, баллотировавшийся от партии в пятом избирательном округе Валь-д'Уаза, также отметил, что "это несмотря ни на что исторический результат, который показывает, что Национальное объединение действительно укореняется повсюду".

Отсутствие абсолютного большинства и вынужденное "политическое сожительство" с Макроном может и правда быть на руку "НО".

"Избавление от бремени ответственности"

"Они будут избавлены от обязательства управлять страной в течение следующих трёх лет и, таким образом, избегут ответственности за то, что произойдёт во Франции в течение следующих нескольких лет", - пояснил Euronews Дуглас Веббер, почётный профессор политологии в школе INSEAD.

"Поскольку их нельзя будет упрекнуть в неудачах ближайших лет, у кандидатов от ультраправых (Марин Ле Пен в особенности) будут хорошие шансы победить на следующих президентских выборах. Тем более что исходом нынешнего голосования станет ситуация серьёзной политической неопределённости во Франции. Исовершенно непонятно, какое правительство удастся сформировать по итогам этих выборов", - добавил он.

Хотя президент Эммануэль Макрон и его премьер-министр Габриэль Атталь заявили о своей готовности сформировать радужную правительственную коалицию, в которую войдут несколько партий, они отвергли перспективу союза с "Непокорённой Францией", которую считают таким же экстремистским, как "Нацобъединение".

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Аналитики не исключают, что 2027 год может стать "годом Марин Ле Пен". JACQUES BRINON/AP2006

Тем не менее, партия Меланшона получила до 94 мест, а это лучший результат в её истории. Социалисты и "зелёные", по прогнозам, получат до 65 и 36 мест соответственно.

В отличие от других стран Европы, таких как Германия и Нидерланды, Франция не имеет богатого опыта создания коалиций, поэтому переговоры и разделение власти могут оказаться сложными в оставшиеся три года полномочий Макрона.

"Если новое прогрессивное правительство не справится с задачей, 2027 год вполне может стать годом Марин Ле Пен. Есть все предпосылки для того, чтобы она продолжила набирать очки в течение следующих трёх лет и достигла своей цели - стать главой Республики", - говорит Хсаку.

Результаты выборов означают, что "Национальное объединение" является крупнейшей политической силой Франции, поскольку два конкурирующих блока представляют собой коалиции, в которые входят несколько партий. "НО" также готовится направить самую большую делегацию страны в Европарламент после успеха на июньских выборах.

"Нацобъединение активизирует свою работу в Национальном собрании, во-первых, поддерживая Марин Ле Пен, во-вторых, продолжая работать над темой национального единства, объединением всего французского народа и, конечно, необходимыми демократическими преобразованиями; наконец, в Европейском парламенте, (где) с завтрашнего дня наши евродепутаты будут трудиться в составе большой группы", - сказал Барделла.

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"Сегодня вечером всё только начинается. Старый порядок пал, и ничто не сможет остановить народ, у которого снова появилась надежда", - заключил он.