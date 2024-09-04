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Франция: премьер-министр пока не назван

Здание французского парламента -Национального собрания
Здание французского парламента -Национального собрания Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно выбрать такого премьера, который сможет преодолеть вотум недоверия в расколотом парламенте.

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Спустя два месяца после второго тура внеочередных парламентских выборов президент Франции Эммануэль Макрон всё ещё не назвал имя будущего премьер-министра страны.

В настоящее время парламент разделен на три блока: левое крыло коалиции NFP, центристская группа Макрона и ультраправое Национальное объединение — и все ясно дали понять: никто из них не хочет формировать альянс с другими партиями

"Он (Макрон) находится в затруднительном положении и не может найти того, кто мог бы собрать достаточно голосов, чтобы провести (Национальную) ассамблею, объединив центр. Он не может найти того, кто сможет это сделать, и поэтому он перебирает несколько разных кандидатов", - говорит Холл Гарднер, почетный профессор международной политики Американского университета в Париже (AUP)

Называлось несколько имен, включая Бернара Казнева, бывшего премьер-министра-социалиста при президенте Франсуа Олланде, или консервативного правого политика Ксавье Бертрана

Другой вариант: Тьерри Боде, малоизвестный государственный служащий и председатель Французского экономического, социального и экологического совета. Но проблема заключается в том, что будущему премьер-министру грозит вотум недоверия в парламенте.

"Эммануэль Макрон поставил себя в ответственное положение, поскольку он сказал, что найдет премьер-министра, который переживет вотум недоверия. Если его премьер-министра свергнут, это будет провалом, напрямую связанным с ним.Пока ни одно из выдвинутых имен не дает такой гарантии, даже не большинства за, а большинства, которое не проголосует против кандидата. Это очень сложное уравнение", - поясняет Эммануэль Ривьер, политолог и эксперт по опросам общественного мнения.

Но одно можно сказать наверняка: Макрон не может ждать долго. Приближается важный срок: 1 октября бюджетный план на следующий год должен быть представлен Национальной ассамблее.

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