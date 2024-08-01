Ночное путешествие по Древнему Риму

До конца сентября посетителям представляется уникальная возможность увидеть Форум Цезаря таким, каким он был во времена Древнего Рима

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Если вы мечтали провести один день в Древнем Риме, то теперь это можно сделать благодаря программе "Путешествие по Форуму Цезаря".

За протяжении всего лета городское управление культурного наследия и компания Zetema Progetto Cultura предлагают римлянам и туристам возможность совершить ночную прогулку по руинам первого императорского Форума - вернуться к своему двухтысячелетнему великолепию им помогла виртуальная реконструкция.

В наушниках звучит узнаваемый голос Пьеро Анджелы (самого известного популяризатора Италии).

Своим рассказом он сопровождает посетителей внутри величественного храма Венеры и галереи древнего Форума, которым открывается повседневная жизнь древних римлян, от банкиров до студентов.

Мультимедийное шоу с использованием проекций и множества исторических сведений оживляет далекий мир, но в конечном итоге не слишком отличающийся от нашего собственного в мелких повседневных моментах.

Отдельное место выделено истории о необыкновенной жизни Юлия Цезаря, боготворенного одними и ненавидимого другими.

Захватывающее путешествие заканчивается прямо перед Курией, местом заседаний Сената, построенного по инициативе Цезаря, и единственным зданием, сохранившимся до наших дней. Туристы уходят с экскурсии воодушевленными.

Туристка из Англии:

— Это было удивительно, очень красиво. Здесь ты чувствуешь себя частью ушедших времен. Мне нравится, что можно представить, будто ты действительно был там в те времена. Да, это было действительно здорово.

Туристка из Украины:

— (Вам понравилось посещение?) Да, мне очень понравилось, потому что еще со школы я всегда увлекалась Римской империей и Юлием Цезарем, так что, конечно, мне очень понравилось. Я не знала многого из того, что узнала сегодня, так что это было очень здорово.

Этот опыт удивляет не только иностранных туристов, но и самих римлян и итальянцев в целом.

Жительница Рима:

— (Вам понравился визит?) Так много. Это было трогательно, я чуть не расплакалась. Я так долго хотела увидеть его, и я очень довольна.

Итальянская туристка:

— (Какая часть вам понравилась больше всего?) Многое из того, что я не знала о Риме и истории Цезаря, много информации, особенно о школе того времени, много деталей. Это впечатляет. Некоторые вещи, которым не учат в школе, я открыла для себя сегодня.