Площадь, на которой был убит Юлий Цезарь, открыли для посетителей

Новый археологический объект итальянской столицы - один из немногих хорошо сохранившихся памятников Римской республики, говорят историки.

Площадь в центре Рима, где был убит Юлий Цезарь, открыли для посетителей.

После многолетней работы археологов и реставраторов на Ларго-ди-Торре-Арджентина проложили пешеходные дорожки и установили информационные стенды.

Античный форум был обнаружен на этом месте в 20-х годах прошлого века.

Цезарь был одной из самых значительных фигур западной истории. После его убийства власть перешла к Октавиану Августу, который прославился тем, что стал основателем Римской империи.

Историки считают, что Юлия Цезаря убили в курии Помпея, где заседал сенат.

"Мы смогли обнаружить внешние стены помещения, где произошло убийство. Описание места совпадает с тем, что говорят источники того времени. Возможность увидеть место, где произошло это событие, позволяет посетителям почувствовать себя частью истории", - рассказывает директор департамента археологических музеев Рима Клаудио Паризи Пресичче.

Здесь выставлены две тысячи экспонатов, найденных на территории комплекса, в том числе голова богини дикой природы Феронии, которой был посвящен один из четырех храмов.

"Я читала в исторических книгах о том, что здесь произошло. Оказаться там, где творилась история, это просто невероятно", - поделилась впечатлениями одна из посетительниц.

В ходе раскопок на ларго Арджентина археологи узнали немало нового о том историческом периоде.

"Здесь мы можем видеть новую версию древнего Рима, который был построен из менее дорогих материалов, таких как туф и травертин. Благодаря этому мы больше узнаем, как архитекторы проектировали и возводили здания, о которых пока мало что известно", - говорит Клаудио Паризи Пресичче.

Открытию площади рады и жители Рима.

"Настоящий римлянин - это тот, кто хорошо знает Рим и его археологические памятники. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы посетить их. Здесь представлены 2 500 лет нашей истории. Римская империя родилась здесь, Рим стал великим. Это важно для нас, римлян", - говорит этот житель итальянской столицы.

Власти Рима отмечают, что новый археологический объект - один из немногих хорошо сохранившихся памятников Римской республики.