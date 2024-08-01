Европейцам обещают комиссара по обороне. Зачем?

Что будет делать комиссар ЕС по оборонной промышленности? это новый пост обещают создать в Брюсселе.

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Урсула фон дер Ляйен пообещала создать пост комиссара по обороне в рамках своего второго срока на посту главы Еврокомиссии. Кто бы его ни занял, перед политиком в этой должности будет стоять сложная задача - объединить отрасль, которая давно раздроблена.

Планы по унификации любых правил на едином рынке ЕС всегда наталкиваются на протест стран, которые могут от этого проиграть. Правда, некоторые аналитики считают, что это - единственный способ укрепить зарождающуюся военную промышленность ЕС и обеспечить безопасность блока в условиях, когда Россия становится все более воинственной, а поддержка США потенциально ослабевает.

Расходы на самозащиту

Европа в последнее десятилетие мало тратила на оборонный сектор. Так, с 1999 по 2021 год совокупные расходы на оборону в блоке выросли на 20%, в то время как в России - на 300 %, а в Китае - на 600 %, заявила фон дер Ляйен в своем манифесте, опубликованном 18 июля. Отмечено, что промышленность ЕС недостаточно сильна, чтобы подстегнуть сектор. Большинство оборонных закупок стран-членов по-прежнему осуществляется за пределами континента.

На мировом рынке доминируют американские компании. В Европе лидирует британская BAE Systems, чьи доходы от оборонной промышленности почти вдвое превышают доходы ее ближайшего конкурента в ЕС, итальянской группы Leonardo.

Это создает пробелы в цепочке поставок. В статье, опубликованной в марте для Фонда Карнеги, аналитик София Беш называет боеприпасы и средства наблюдения областями, которые отсутствуют в потенциале ЕС.

Сложная работа над ошибками

Страны ЕС ревностно берегут суверенитет в сфере военпрома, не желая идти на предлагаемое Брюсселем объединение национальных рынков. Система вето позволяет скептикам вроде Венгрии блокировать оборонные решения Брюсселя, включая поддержку Украины.

Все это ставит ЕС в невыгодное положение, несмотря на стремление к сотрудничеству и слияния, рассказал Euronews Дилан Маккиарини Кроссон из Центра исследований Европейской политики.

"В настоящее время оборонная промышленная база ЕС невероятно раздроблена", - отметил он. - Европейские компании, по большому счету, по-прежнему отвечают потребностям одного национального клиента - своего министерства обороны".

Его мнение разделяют политики в Брюсселе. "У нас недостаточно финансирования, недостаточно скоординированного планирования и нет реального единого рынка для оборонной промышленности", - считает евродепутат Натали Луазо (Франция/"Обновляя Европы") - Мы не можем продолжать в том же духе".

Сложная задача комиссара

Решение этих проблем станет непростой задачей для нового подчиненного фон дер Ляйен. Один из вариантов раскачать сектор - выделить средства из бюджета ЕС в 170 миллиардов евро в год. Напомним, что фон дер Ляйен обещала его пересмотреть, чтобы сделать более целенаправленным и эффективным.

В стратегии, представленной в марте, Комиссия обязалась мобилизовать инвестиции в оборонный сектор. Заявленные 1,5 миллиарда евро в течение трех лет не произвели на промышленность впечатления; там решили, что этого мало.

"Увеличение бюджета, которое мы наблюдаем, не соответствует уровню, нужному, чтобы Европа могла защититься - с учетом времени, необходимом для устранения пробелов", - рассказал Euronews Буркард Шмитт из ASD Europe.

"Промышленность стремится к более эффективному планированию, а также к получению больших денег", - добавил эксперт, директор лоббистской группы, отвечающей за секторы обороны и безопасности.

По его словам, "для повышения эффективности и сокращения расходов европейским государствам-членам было бы важно согласовать и синхронизировать свои потребности".

Вместе? Или все же нет?

Один из способов сделать это - реализовать то, в чем ЕС преуспел, а именно установить стандарты с помощью регулирования. "В Европе существующие нормы часто игнорируются", - считает Крроссон. - Это означает, что Украина может получить оборудование, не готовое к использованию. ЕС должен продолжать использовать свои регулятивные возможности, чтобы заявить о себе в этой сфере".

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Однако даже это может оказаться непростой задачей, считает Саша Останина, научный сотрудник Центра Жака Делора. "Основные производители оборонной продукции в Европе - Германия, Франция и Италия - будут рады увеличению заказов", - отмечает она. - Но такой производственный дисбаланс ставит в невыгодное положение другие страны-члены".

Эксперт уточняет, что во многих случаях "страны ЕС предпочитают осуществлять оборонные проекты на двусторонней или трехсторонней основе, чтобы избежать дополнительного бремени координации со стороны Брюсселя".

Купить европейское?

Основной политической проблемой для нового комиссара по обороне станет вопрос о том, насколько потребности ЕС должны (и могут) удовлетворяться за счет собственных поставщиков.

Стратегия ЕС предполагает, что к 2030 году 35% расходов на оборону должны остаться внутри блока - это относительно скромная цифра, которая, тем не менее, представляет заметный рост по сравнению с 22 %, наблюдавшимися сразу после российского вторжения в Украину.

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У Европы есть очевидные причины для укрепления собственной промышленности - не в последнюю очередь из-за риска прихода к власти в США Трампа, который может ослабить обязательства США перед НАТО. "Опора на американские системы вооружений была возможна единожды - сразу после полномасштабного вторжения России. Было бы неосмотрительно, если европейцы снова и снова воспользуются этим костылем", - считает Кроссон.

Наблюдатели отмечают, что налогоплательщики сегодня с большей вероятностью поддержат расходы, способствующие созданию европейских рабочих мест. "В мире, где крупные игроки выбирают собственную оборонную промышленность, мы должны избавиться от наивности и тоже формировать европейские предпочтения", - говорит Луазо. Уточняя, что речь идет не только о ЕС, но о Европе в целом. "Нам необходимо создать специальные коалиции способных и желающих увеличить и укрепить европейскую оборону, - считает она. - В них войдут такие страны, как Великобритания и Норвегия".

По мнению некоторых, новый комиссар ЕС по обороне должен быть терпеливым, учитывая долгосрочный характер стоящих перед ним задач. "После десятилетий недоинвестирования и сокращения производственных мощностей корректировка не может произойти в одночасье", - считает Шмитт. - Было бы разумно провести тщательную оценку, определив, в отношении каких возможностей мы можем согласиться зависеть от неевропейских источников, а в отношении каких лучше полагаться на своих производителей".