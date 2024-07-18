Урсула фон дер Ляйен ставит на оборону, жильё и пересмотр бюджета

Кандидат в председатели Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила в Европарламенте свой манифест на новый пятилетний срок.

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Оборона, конкурентоспособность и жильё стали ключевыми темами большой речи Урсулы фон дер Ляйен, которую она произнесла, выступая в Европарламенте в Страсбурге, в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии.

Оглашая свою программу на следующий пятилетний срок, фон дер Ляйен надеялась побудить депутатов поддержать её на предстоящем голосовании.

Выступление в четверг было направлено на то, чтобы затронуть интересы всего политического спектра: фон дер Ляйен анонсировала множество проектов, которые увязываются с требованиями, выраженными основными парламентскими группами.

Она долго говорила о повышении конкурентоспособности, устранении бюрократических барьеров, инвестициях в оборону и защите интересов фермеров, чтобы угодить своей консервативной семье. Она углубилась в жилищный вопрос, и права женщин, что было очевидным кивком в сторону социалистов.

Она подчеркнула необходимость соблюдения основных прав в странах сообщества в обмен на получение средств ЕС - обязательное условие для либералов. Она также пообещала придерживаться целей европейской программы "Зелёный курс", за который ратуют "зелёные".

"Последние пять лет показали, что мы можем многое сделать вместе. Давайте сделаем это снова. Давайте сделаем выбор в пользу силы. Давайте сделаем выбор в пользу лидерства", - сказала она.

Речь сочетала в себе инициативы, которые она начала реализовывать ещё во время своего первого мандата, такие как подписание многомиллиардных сделок с соседними странами по ограничению нелегальной миграции, и другие, о которых говорилось в публичных выступлениях, например, " Щит европейской демократии" для противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

Но были и новые предложения, призванные показать, что второй мандат не лишён амбиций.

В своём "гайдлайне" - манифесте, опубликованном перед её утренним выступлением, - говорится о "Соглашении по чистой промышленности" для привлечения инвестиций в технологии с нулевым уровнем выбросов, о должности комиссара по делам Средиземноморского региона, об общеевропейском расследовании влияния социальных сетей на благополучие молодёжи и о радикальном пересмотре общего бюджета блока с уделением большего внимания реформам.

Эти идеи, по мнению фон дер Ляйен, - ответ на "тревоги и неопредёленности", царящие в мире, в котором семьи страдают от кризиса стоимости жизни, где нарастает поляризация общества, где изменение климата сеет хаос и истощает природные ресурсы.

"Европа не может контролировать диктаторов и демагогов по всему миру, но она может защитить свою собственную демократию. Европа не может определять исход выборов в мире, но она может сосредоточиться на инвестиции в укрепление безопасности и обороны своего континента", - сказала она членам Европарламента.

"Европа не может остановить перемены, но она может принять их, инвестируя в новый век процветания и улучшая качество жизни людей".

Укор Орбану, помощь Украине

Глава ЕК осудила Виктора Орбана за его противоречивую "миссию мира", в рамках которой ранее в этом месяце он неожиданно отправился с визитом в Москву, чтобы обсудить войну в Украине с Владимиром Путиным.

"Эта так называемая "миротворческая миссия" была ничем иным, как миссией соглашательства", - заявила фон дер Ляйен, вызвав громкие аплодисменты законодателей.

"Всего два дня спустя путинские самолеты направили свои ракеты на детскую больницу и родильное отделение в Киеве", - продолжила она. "Этот удар не был ошибкой. Это было послание. Леденящее душу послание Кремля всем нам".

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Затем фон дер Ляйен пообещала "дать Украине всё необходимое для сопротивления и победы" и продемонстрировать "непоколебимую приверженность" стремлению Киева присоединиться к блоку.

Фон дер Ляйен также высказалась о войне Израиля с ХАМАС, сделав критические замечания в адрес израильского руководства. В своём выступлении она попыталась снять с себя обвинения в предвзятости и произраильской позиции, сказав, что намерена предложить "гораздо более крупный" пакет помощи для организации "эффективной работы" Палестинской администрации.

"Заявляю чётко: кровопролитие в Газе должно прекратиться немедленно. Слишком много детей, женщин и мирных жителей погибли в результате ответных действий Израиля на жестокий террор ХАМАС. Народ Газы не может больше терпеть", - сказала, на что депутаты среагировали аплодисментами.

"Нам нужно немедленное и долгосрочное прекращение огня. Нам нужно освободить израильских заложников. И готовиться к тому, что будет завтра".

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Мандат с амбициями

Речь фон дер Ляйен длилась почти час, в ней она затронула целый ряд политических вопросов.

Вот перечень наиболее значимых её инициатив: