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Гран-при по дзюдо в Загребе: на пьедестале - молодые дарования

Мужской подиум во второй день Гран-при по дзюдо-2024 в Загребе
Мужской подиум во второй день Гран-при по дзюдо-2024 в Загребе Авторское право IJF
Авторское право IJF
By Надежда Дрямина
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Во второй день Гран-при по дзюдо-2024, проходящего в столице Хорватии, определились победители в категориях среднего веса. Для большинства из них это первое "золото" Мирового тура.

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В Хорватии продолжается Гран-при по дзюдо в декорациях оживлённой и живописной столицы. Во второй соревновательный день на арене "Загреб" волнение зрителей и спортсменов стало ещё ощутимее.

Турнир официально открылся национальным гимном Хорватии и показательными выступлениями местных клубов боевых исскусств, чьи воспитанники впечатлили зрителей техникой ката.

В категории до 63 кг японка Кирари Ямагути вырвала победу в финале у француженки Манон Декетер. Решающим в поединке стал блестяще выполненный приём аси-вадза - бросок, осуществлённый при помощи ног. Для Ямагути это первое "золото" Гран-при.

Она получила его из рук президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

Венгр Даниэль Сегеди впервые поднялся на пьедестал почёта Мирового тура и сразу - на высшую ступень. Удостоившись оценки "иппон" в финальном поединке, он стал сильнейшим в весовой категории до 73 кг.

Церемонию награждения провёл генеральный директор Федерации дзюдо Влад Маринеску.

Даниэль Сегеди, венгерский дзюдоист: "Мне нравится соревноваться в Хорватии. Об этой стране у меня много хороших воспоминаний. Мой первый этап Кубка Европы был здесь, в Загребе. Я был тогда юниором и выиграл. Незабываемый момент. И сегодня я снова смог это сделать. Это важно для меня, я очень этому рад”.

В схватке за "золото" в категории до 70 кгСанне Вермеериз Нидерландов пропустила бросок на вадза-ари, но сумела отыграться и довести поединок до иппона. За контратакующим приемом последовала подсечка, которые принесли ей первую победу с 2019 года .

Медали вручила директор образовательных программ федерации дзюдо IJF Санда Чорак.

Санне Вермеер, нидерландская дзюдоистка: "Я всегда думаю: ты не проиграла пока не истечёт время. Не люблю уходить с татами с ощущением, что могла сделать больше. Поэтому, даже когда я отстаю, особенно - когда я отстаю, хочется выложиться на все 100%. Иногда получается сумбурно, но срабатывает".

Виктор Стерпу завоевал свою первую золотую медаль Гран-при. Получив две оценки вадза-ари в финальном поединке в весовой категории до 81 кг, он одержал победу с "иппоном".

Фантастический результат для молдавского дзюдоиста.

Медали победителю и призёрам вручил вице-президент федерации дзюдо Молдавии Виктор Флореску

Показательные выступления с участием местных талантов, зрелищные схватки опытных, титулованных дзюдоистов и молодых дарований - таким выдался второй соревновательный день Гран-при в Загребе.

В воскресенье в бой вступят тяжеловесы.

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