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Иран объявил о запуске спутника Chamran-1

За последние два года Иран запустил около десяти спутников.
За последние два года Иран запустил около десяти спутников. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By David O'Sullivan и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции объявили о выводе на орбиту нового исследовательского спутника. Запад обеспокоен тем, что Иран развивает технологии, которые могут использоваться и для запуска баллистических ракет.

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Иран объявил об успешном выводе на орбиту нового исследовательского спутника Chamran-1 с помощью ракеты-носителя Гаем-100, созданной Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это второй успешный пуск за год.

Тегеран уже много лет развивает космическую программу, утверждая, что она носит мирный характер и соответствует резолюции Совета Безопасности ООН.

Однако западные страны опасаются, что в системах запуска спутников используются технологии, полученные в рамках разработки баллистических ракет, способных доставить ядерную боеголовку.

Тегеран отвергает эти обвинения и отрицает, что стремится обзавестись ядерным оружием.

Санкции ООН, связанные с ракетной программой Ирана, истекли в октябре прошлого года.

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Нынешний запуск совпал с очередным витком международной напряжённости на фоне опасений разрастания войны на Ближнем востоке, а также обвинений ЕС и США в том, что Иран поставляет России не только беспилотники, но и ракеты малой дальности для ведения войны против Украины.

На прошлой неделе Владимир Путин провёл переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана в Санкт-Петербурге.

Встреча Владимира Путина и Али Ахмадиана, 12 сентября, 2024 года.
Встреча Владимира Путина и Али Ахмадиана, 12 сентября, 2024 года.Kristina Kormilitsyna/Sputnik

Путин также сказал, что Россия ждет официального визита нового иранского президента, когда они смогут подписать "новое крупное межгосударственное соглашение, призванное закрепить выход на уровень стратегического партнерства между Россией и Ираном".

"Мы ценим, что сотрудничество с Россией остаётся приоритетом и для команды нового президента", – заявил глава Кремля, который, как сообщается, пригласил Масуда Пезешкиана, сменившего президента Раиси, погибшего в авиакатастрофе в мае этого года, на саммит БРИКС в Казани, который пройдёт 22–24 октября.

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