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ЕС впервые перечислил Украине 1,5 млрд евро за счет замороженных активов России

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен Авторское право European Union, 2024.
Авторское право European Union, 2024.
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Этот перевод - первый в своем роде в рамках новой схемы, основанной на иммобилизованных активах России, которые оцениваются в 210 миллиардов евро по всему блоку.

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Евросоюз направил Украине 1,5 миллиарда евро за счёт чрезвычайных доходов, полученных от активов российского Центробанка, которые были заморожены в рамках антивоенных санкций.

90% объёма финансовой помощи поможет Киеву приобрести больше оружия, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, в которых страна остро нуждается для отражения российского наступления на востоке страны. Оставшиеся 10% пойдут на восстановление, в частности энергетической инфраструктуры, сильно пострадавшей от непрекращающихся российских ударов.

Брюссель опасается, что повсеместное разрушение энергосистемы Украины может спровоцировать гуманитарный кризис и новый миграционный отток зимой.

"ЕС поддерживает Украину", - заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

Этот шаг знаменует собой первый денежный перевод по новой схеме, основанной на иммобилизованных активах России, которые оцениваются примерно в 210 миллиардов евро по всему блоку. Беспрецедентный проект готовился много месяцев, пока в мае страны-члены не достигли соглашения по юридическим документам.

Венгрия, ярый противник военной помощи Украине, поначалу угрожала наложить вето и заблокировать всю инициативу. Но в прошлом месяце страны-члены нашли юридический способ обойти это препятствие, заявив, что Венгрия воздержалась от участия в майском соглашении и поэтому не имеет права участвовать в последующих шагах.

Тогда было объявлено, что первый перевод составит 1,4 миллиарда евро. В пятницу сумма была уточнена до 1,5 миллиарда евро, что, вероятно, связано с изменением процентных ставок.

Чрезвычайные доходы, которые Москва не имеет права получать из-за санкций, принятых в начале 2022 года, поступают от Euroclear, депозитария, расположенного в Брюсселе, в котором хранится большая часть иммобилизованных активов.

Следующий перевод будет осуществлен в марте 2025 года, говорится в сообщении Комиссии.

Важно, что 1,5 миллиарда евро будут перечислены непосредственно в бюджет Украины. Это отличается от предыдущей военной помощи, которую блок оказывал в рамках Европейского фонда мира, частично компенсирующего государствам-членам стоимость оружия, переданного Киеву.

Фонд уже более года блокируется Венгрией, что привело к параличу расходования 6,5 миллиардов евро и к недовольству других стран. Ранее на этой неделе глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал тупиковую ситуацию "просто позорной".

Поскольку надежды на урегулирование практически потеряны, ЕС объединился с США, чтобы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, используя иммобилизованные активы в качестве залога. План продвигается, но технические детали все еще не урегулированы. ЕС продлевает свои санкции каждые шесть месяцев, а это значит, что если Венгрия или кто-то еще помешает продлению санкций в какой-то момент в будущем, активы будут разморожены и кредит сорвется.

Комиссия предложила два варианта, которые позволят исправить ситуацию и обеспечить большую предсказуемость: активы будут оставаться постоянно замороженными до тех пор, пока Россия не согласится компенсировать Украине ущерб (бессрочное продление), либо санкции в отношении активов будут продлеваться на более длительный срок (например, не на шесть, а на 18 месяцев).

Обсуждение вариантов находится на ранней стадии и, как ожидается, продолжится после летних каникул. И для этого снова потребуется единогласие.

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