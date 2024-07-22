Боррель наказал Орбана за "нелояльность": встреча глав МИД стран ЕС переедет из Будапешта в Брюссель

By Euronews

Поездки Орбана в Москву и Пекин свидетельствуют о "недостаточной лояльности" со стороны председательствующей в Совете ЕС Венгрии к внешнему курсу ЕС, считает Боррель. При этом верховный представитель по иностранным делам отказался называть "бойкотом" перенос важной встречи из Будапешта в Брюссель.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в понедельник после совещания глав МИД стран союза, что традиционная неформальная встреча министров после летних каникул пройдёт не в Будапеште, а в Брюсселе.

Это стало реакцией на так называемую "миссию мира" венгерского премьера Виктора Орбана, в ходе которой он ездил обсуждать войну в Украине в Москву и Пекин, при этом выступая с позиций, которые кардинально расходятся с позициями других стран блока.

Неформальные встречи в формате "Гимних", получившие своё название в честь замка в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где в 1974 году впервые прошло такое заседание, обычно проводятся в стране, председательствующей в Совете ЕС по ротации.

С 1 июля председательство в Евросоюзе на полгода перешло к Венгрии.

"Символический сигнал"

"Нам нужно послать сигнал, пусть даже символический, что несогласие с внешней политикой Союза и тот факт, что его назвали "партией войны", имеет последствия", – подчеркнул Боррель.

Ранее Урсула фон дер Ляйен уже отменила визит коллегии еврокомиссаров в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.

Орбана называют главным союзником Путина в Европе. С момента начала полномасштабного российского вторжения глава венгерского правительства отказался оказывать Украине военную помощь, сопротивлялся введению санкций против Москвы и продолжает саботировать принятие решений о помощи Украине на уровне ЕС.

Из Будапешта регулярно звучат обвинения, что, оказывая помощь, все союзники Украины лишь "затягивают кровопролитие".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам настаивал на том, что Венгрия обязана соблюдать статью 24.3 Договора ЕС, согласно которой все страны-члены должны поддерживать внешнюю политику блока "активно и безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности".

По словам Борреля, эта статья не является "декорацией" или "пустыми словами".

"Каждое государство-член суверенно в своей внешней политике, это правда, но поскольку все они являются членами этого клуба, они должны подчиняться договорам и, в частности, этой статье, которая требует лояльного сотрудничества и реализации общих позиций по внешней политике", – добавил брюссельский чиновник.

"Если вы хотите поговорить о "партии войны", говорите о Путине, а не о Европейском союзе", – подытожил Боррель.

На протяжении всей пресс-конференции в понедельник вечером Боррель отказывался использовать слово "бойкот" для описания своего решения и настаивал на том, что венгерский представитель всё же будет приглашен на встречу в Брюсселе.