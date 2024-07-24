В Германии обсуждают военную помощь Украине и беженцам

By Euronews

Критика по поводу сокращения поддержки распространяется по всему политическому спектру. Депутат от партии "зеленых" заявил Euronews, что Германия должна продолжать оказывать помощь Украине.

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Берлин планирует сократить финансовую помощь Украине на фоне жалоб консервативных политиков на то, что слишком много бюджетных денег отдают беженцам.

Мемориал Украине перед российским посольством в Берлине служит постоянным напоминанием о продолжающейся российской военной агрессии. Но поддержка украинцев в Германии уменьшается.

Ирина Шуликина, возглавляющая украинскуюгруппу Vitsche в Берлине, говорит, что заметила падение пожертвований по сравнению с периодом начала полномасштабного российского вторжению в Украину: "Спустя два с половиной года, люди отдаляются, хотят быть в стороне от страданий, от боли войны. Да, поддержка действительно снизилась".

Опрос, опубликованный в январе, выявил снижение поддержки вступления Украины в ЕС и НАТО. Другое исследование, опубликованное в июне, показало, что 42% жителей страны считают, что Германия сделала слишком много для украинских беженцев. Звучат заявления, что что безработные украинцы должны вернуться на родину.

Некоторые представители христиан-демократов жаловались на количество денег, которые украинцы получают от правительства, и на то, что украинцы недостаточно работают.

Теперь Киев также сталкивается с риском снижения финансовой поддержки. Германия планирует сократить помощь в два раза, рассчитывая, что потребности страны будут удовлетворены за счет средств стран "Большой семерки" и Европы.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Кристина Йовановски:

"Представитель христианских демократов Родерих Кайзеветтер, член комитета по иностранным делам в парламенте, заявил Euronews, что факт сокращения помощи является скандальным. По его словам, Германия должна предоставить Украине больше ресурсов, и что границы страны, установленные в 1991 году, должны быть восстановлены"

"Правительство Германии, таким образом, теряет авторитет как сторонник и ослабляет соглашение о безопасности с Украиной от февраля 2024 года вместо того, чтобы взять на себя большую часть бремени и инвестировать больше в европейскую безопасность, особенно с учетом недавних событий в США", — заявил Кайзеветтер в своем ответе по электронной почте.

Критика по поводу сокращения поддержки распространяется по всему политическому спектру. Депутат от партии "зеленых" заявил Euronews, что Германия должна продолжать оказывать помощь Украине.

Депутат "Союз 90/Зелёные" Антон Хофрайтер возглавляет в парламенте комитет по делам ЕС. Он заявил:

"Это проблема на символическом уровне, потому что сначала кажется, что Германия сокращает свою поддержку Украины в два раза, когда речь идет о деньгах. В конце концов, я уверен, что мы этого не сделаем, но в данный момент кажется, что Германия это сделает. И это проблема". Антон Хофрайтер "Союз 90/Зелёные"

Представители беженцев говорят, что жители Германии ошибочно воспринимают войну как нечто, не связанное с их жизнью.

"Германия должна понять, для людей война становится чем-то далеким, но война идет буквально рядом. И Германия - это не остров где-то в глуши. Мы так сильно связаны друг с другом в Европе", — говорит Ирина Шуликина.

Германия увеличила расходы на свою оборону и заявляет, что этот рост продолжится в ближайшие годы.