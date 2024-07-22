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Барселона: турсектор обеспокоен протестами против массового туризма и отменой лицензий

Протесты против массового туризма в Барселоне
Протесты против массового туризма в Барселоне Авторское право Emilio Morenatti/AP
Авторское право Emilio Morenatti/AP
By Cristina Giner
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Компании, занятые в сфере туризма, обеспокоены протестами и решением властей Барселоны отменить лицензии на краткосрочную аренду для жилых помещений, которые сейчас сдаются отдыхающим.

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Это пляж Барселонета. Большинство посетителей здесь - туристы. Некоторые жители Барселоны заявляют, что устали от нескончаемого турпотока, другие же - не готовы отказаться от доходов, которые приносит туриндустрия.

В 2023 году провинция Барселона с населением 5,5 млн человек приняла 26 миллионов туристов. Прямой экономический эффект превысил 12 млрд евро. Экономика Каталонии во многом зависит от этих поступлений.

Протесты против туристической перегруженности и заявление мэра Барселоны об отмене лицензий на краткосрочную аренду для жилых помещений к 2028 году в местном турсекторе воспринимают отрицательно.

"Проблема с жильем существует, мы это не отрицаем. За последние 10 лет цены на аренду значительно выросли, и я считаю, что администрация пытается скрыть свои недостатки, используя существующие квартиры для других целей. Но это не поможет ни решить проблему, ни устранить её", - говорит управляющий директор компании Durlet Apartments Бонавентура Дюраль.

По данным ассоциации APARTUR, представляющей интересы компаний, сдающих жилье туристам, на их долю приходится всего 0,77% жилья в городе. Отмена лицензий может привести к росту рынка нелегальной краткосрочной аренды, а город - потерять до 40% доходов от туризма, считают в ассоциации.

"Конечно, влияние будет заметно. Это коснётся не только гостиничного бизнеса, оно отразится на всех сферах услуг. Летом из Барселоны местные жители уезжают из-за жары. Туристы составляют 50% нашей клиентуры", - говорит менеджер ресторана Марк.

Пабло Лагно приехал в Барселону на отдых из Бельгии вместе с семьей.

"Я могу понять, что людям немного надоел туризм, но, тем не менее, он поддерживает жизнь города. Значит, туризм им нужен. Я думаю, что если турпоток иссякнет, торговцам будет сложнее. Они потеряют довольно много", - считает Лагно.

Несмотря на протесты и заявления властей, туристы, с которыми мы побеседовали, говорят, что не чувствуют никакого негатива на улицах Барселоны.

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