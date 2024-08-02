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Венеция: больше 25 не собираться и громко не говорить!

Венеция. Мост Риалто
Венеция. Мост Риалто Авторское право Luca Bruno/AP
Авторское право Luca Bruno/AP
By Euronews
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Венецианцы борются с массовым туризмом, вводя новые ограничения и дополнительный налог

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Венеция объявила о введении новых ограничений на размер туристических групп, что стало последним шагом, направленным на снижение давления массового туризма на знаменитый итальянский город каналов.

Начиная с августа в группе не может быть больше 25 человек, что составляет примерно половину вместимости туристического автобуса. Также будет запрещено использование громкоговорителей, говорится в заявлении властей.

На детей младше двух лет ограничение не распространяется.

Элизабетта Пеше, отвечающая за безопасность, заявила, что эти меры направлены на улучшение передвижения групп по историческому центру Венеции, а также по островам Мурано, Бурано и Торчелло, которые также пользуются популярностью у туристов.

Агентство ООН по культуре дважды рассматривало вопрос о включении Венеции в список объектов наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. При этом туризм назывался одним из главных факторов влияния на жизнь город.

Ранее город объявил о планах опробовать в этом году новый налог на однодневное пребывание в Венеции.

Плата в размере 5 евро с человека должна взиматься в 29 наиболее загруженных дней с апреля по середину июля, включая большинство выходных.

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