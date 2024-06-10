Историю кипрских СМИ сохранили в цифровом архиве. Проект профинансировал ЕС

Европейский проект "Геродот" позволил кипрским и греческим экспертам оцифровать радио-и телеархивы второй половины прошлого века. Все материалы - в открытом доступе.

Кипр и греческие острова Эгейского моря сообща сохраняют уникальное наследие по линии европейского проекта Digital Herodotus II. На помощь специалистам пришли современные технологии: они оцифровали сотни часов радийного и телевизионного архива местной вещательной станции - всего 10 тысяч файлов, доступ к которым открыт для всех желающих.

Танасис Цокос, руководитель архива CyBC и директор одноименной вещательной корпорации, поясняет: "Уникальность нашего собрания в том, что мы были единственной теле- и радиостанцией с 1957 по 1992 год. Мы постарались перевести наследие в цифровой формат, оно очень важно для нашего общества. Это часть европейской истории".

Оцифрованный контент хранится в архиве Кипрской вещательной корпорации. Там - сотни часов аудиовизуальных и музыкальных файлов, восходящих к периоду с 1950 -по 1990 годы прошлого века. Эксперты сравнивают свой труд с работой археологов. "Процесс таков - все зафиксировать, оцифровать, установить, кто есть кто на фотографиях, в документальных фильмах или радиопередачах, - вспоминает Цокос. - Это сложная процедура".

В работе приняла участие команда из 27 экспертов. Их силами на платформу Digital Herodotus переведено 20% всего архива национального телевидения. Отбор материала шел непросто: из 2,5 тысяч часов эксперты выбрали 400.

Проект, рассчитанный на три года - с 2017 по 2020 - получил общее финансирование в 1 миллион евро. 85% бюджета выделил ЕС, 15% - правительства Кипра и Греции. Партнерами Кипрской вещательной корпорацией стали Управление прессы и информации и Агентство регионального развития Южных Эгейских островов.

В базу данных с открытым доступом включены и более полумиллиона страниц из местных газет. Кипрский журналист Марина Шиза часто обращается к архиву. "Должна признать: это очень простая в использовании система. Когда я что-то ищу, то получаю по запросу 10-20 виде".

История Кипра и Эгейского региона одним кликом: к сегодняшнему дню на платформе побывали 330 тысяч посетителей из 70 стран.

Доступен цифровой архив и для самых уязвимых. При помощи сурдопереводчика там работают студенты из Школы глухих в Никосии. о время турецкого вторжения в 1974 году их учебное заведение служило лагерем для беженцев, сегодня молодые люди своими руками могут прикоснуться к истории.