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В Болгарии и Румынии отметили частичное вступление в Шенген

Румыния и Болгария в воскресенье частично присоединились к Шенгену.
Румыния и Болгария в воскресенье частично присоединились к Шенгену. Авторское право AP Photo/Valentina Petrova
By Alexander Kazakevich
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С воскресенья для болгар и румын отменяется паспортный и визовый контроль на воздушных и морских границах Шенгена. Новый статус для обеих стран не распространяется на наземные маршруты из-за вето Австрии.

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Болгария и Румыния официально присоединились к "воздушному и морскому Шенгену". 

В аэропорту Софии состоялось символическое открытие границы. В церемонии приняли участие покидающий свой пост премьер-министр Николай Денков и члены правительства. Пассажиры рейса из Германии, которые впервые въехали в страну без прохождения паспортного контроля, получили сувениры. 

В воскресенье "шенгенский коридор" заработал и в румынских аэропортах.

На сухопутных границах проверки пока сохраняются, к недовольству водителей грузовиков, из-за вето, наложенного Австрией – это уникальный случай в ЕС. 

В Вене опасаются наплыва беженцев из третьих стран через Болгарию и Румынию. 

Только 3% болгарских товаров перевозятся по воздуху и морю, сообщает Болгарская ассоциация промышленного капитала (BICA). Дальнобойщики часто застревают в километровых очередях на границах с соседями по ЕС.

Переговоры о снятии последних ограничений продолжатся в этом году.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала даже частичное вступление в "самую большую зону свободного передвижения в мире" "выдающимся успехом" для обеих стран.

Теперь шенгенское пространство насчитывает 29 членов: 25 из 27 государств ЕС (за исключением Кипра и Ирландии), а также Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия.

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