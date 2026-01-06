Стрельба у президентского дворца в Каракасе

Правительство Венесуэлы заявляет, что обстреляны неопознанные дроны, и теперь ситуация под контролем
В понедельник вечером в у дворца Мирафлорес, резиденции правительства в Каракасе, были слышны звуки перестрелки.
Местный СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что над дворцом появились неизвестные беспилотники. Полиция и охрана дворца немедленно открыли огонь.
Прохожие и жители близлежащих кварталов укрывались в магазинах и переулках, несколько правительственных учреждений объявили об эвакуации, ко дворцу Мирафлорес была подтянута бронетехника.
Очевидцы также рассказали о «необычно интенсивном» движении мотоциклов в этом районе.
Всё это произошло всего через несколько часов после того, как Делси Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы.
Позже в правительстве страны объявили, что ситуация находится под контролем.
Представители Белого дома заявили СМИ, что США непричастны к произошедшему.