Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Стрельба у президентского дворца в Каракасе

На этом спутниковом снимке, предоставленном компанией Vantor, изображен президентский дворец Мирафлорес в Каракасе, Венесуэла, на 1 января 2026 года.
На этом спутниковом снимке, предоставленном компанией Vantor, изображен президентский дворец Мирафлорес в Каракасе, Венесуэла, на 1 января 2026 года. Авторское право  Wood, Stephen/AP
Авторское право Wood, Stephen/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Правительство Венесуэлы заявляет, что обстреляны неопознанные дроны, и теперь ситуация под контролем

В понедельник вечером в у дворца Мирафлорес, резиденции правительства в Каракасе, были слышны звуки перестрелки.

Местный СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что над дворцом появились неизвестные беспилотники. Полиция и охрана дворца немедленно открыли огонь.

Прохожие и жители близлежащих кварталов укрывались в магазинах и переулках, несколько правительственных учреждений объявили об эвакуации, ко дворцу Мирафлорес была подтянута бронетехника.

Очевидцы также рассказали о «необычно интенсивном» движении мотоциклов в этом районе.

Всё это произошло всего через несколько часов после того, как Делси Родригес принесла присягу временного президента Венесуэлы.

Позже в правительстве страны объявили, что ситуация находится под контролем.

Представители Белого дома заявили СМИ, что США непричастны к произошедшему.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Швейцария заморозила все активы Николаса Мадуро и обещает "вернуть их народу"

Президент Венесуэлы не признал себя виновным в американском суде

ЕС призывает к соблюдению международного права, в то время как Трамп не дает четкого ответа о переходном периоде для Венесуэлы