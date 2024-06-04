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"Надежда и отчаяние": остров Милос в преддверии евровыборов

Европейские выборы
Европейские выборы Авторское право AP Photo/Thanassis Stavrakis, File
Авторское право AP Photo/Thanassis Stavrakis, File
By Ioannis Karagiorgas
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Туристический сезон на греческих Кикладах ещё толком не начался, так что избирательная кампания здесь сопровождается "островным" сплином: многие местные считают, что Европа делает недостаточно, чтобы помочь им справиться с проблемами, с которыми не сталкиваются их сограждане с материка.

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9 июня двери избирательных участков распахнутся для 9 миллионов греков. 14% населения Греции проживает на островах, и у этого электората свои проблемы и чаяния. Что ждут от выборов в Европарламент жители острова Милос в Эгейском море?

Многие из них рассказали Euronews, что просто не верят, что голосование может на что-то повлиять в их повседневной жизни.

Вот что говорит Спирос Лукакис, владелец бара: "Люди не интересуются европейскими выборами, потому что они не осознают их важности. Они не понимают, что большинство решений принимается институтами Евросоюза и распространяется на все страны-члены. Поэтому они не считают участие в голосовании чем-то важным".

Избиратели, которым не всё равно, разочарованы и говорят, что ЕС должен и может сделать намного больше, чтобы помочь островитянам справиться с проблемами.

"Европейский союз может сделать много всего для жителей островов, и он должен над этим работать, – уверен шеф-повар Василис Папикинос. – Дело в том, что мы здесь чувствуем себя изолированными, мы чувствуем себя в некотором роде гражданами второго сорта. Это касается налогов, транспорта и его стоимости, а также стоимости продуктов".

Рыбаки боятся остаться без рыбы – источника средств к существованию, – и просят ЕС принять меры.

"Существует проблема с промысловыми запасами. Но не принимается никаких мер, никто не осуществляет контроль, чтобы решить эту проблему", – сетует Францескос Маврояннис.

Фермеры, в свою очередь, призывают ЕС помочь им оставаться на плаву и извлекать хотя бы небольшую прибыль.

"В прежние времена мы зарабатывали больше, если много работали, – вспоминает Катерина Ксиду, – мы нанимали людей, в общем всё у нас было хорошо, была прибыль. Но сейчас производство сокращается, а ещё нас одолевают насекомые-вредители, которые уничтожают урожай".

С греческих Киклад передаёт корреспондент Euronews Яннис Карагиоргас: "Надежда и отчаяние – такие чувства испытывают жители греческих островов перед европейскими выборами. С одной стороны, они надеются, что ЕС поможет им наконец-то справиться с такими проблемами, как высокая стоимость жизни. С другой стороны, им кажется, что Европа о них забыла. Многие признаются, что ощущают себя гражданами второго сорта".

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

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