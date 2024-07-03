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Парламент отверг правительство Желязкова

Экс-премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Экс-премьер-министр Болгарии Бойко Борисов Авторское право AP
Авторское право AP
By Кнарик Хачатрян
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Парламент отверг правительство меньшинства, сформированное партией ГЕРБ. Она победила на выборах, но не набрала достаточно мест.

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Парламент Болгарии не поддержал правительство меньшинства, предложенное правоцентристской партией ГЕРБ, что приблизило страну к новым выборам.

138 законодателей против 98-ми проголосовали за отклонение предложения о назначении следующим премьер-министром Росина Желязкова, 56-летнего юриста и бывшего спикера парламента.

В результате этих шестых за последние три года выборов, коалиции стали шаткими. Партия ГЕРБ победила на июньских выборах, но имеет лишь 68 законодателей в Национальном собрании, состоящем из 240 мест.

Партия выдвинула Желязкова на пост премьера вместо своего лидера Бойко Борисова, который трижды возглавлял правительство. Последний его кабинет подал в отставку после крупных антикоррупционных протестов.

Хотя Борисов пытался найти партнеров по коалиции, отказавшись стать премьер-министром в четвертый раз, его предложение не смогло получить достаточную поддержку.

Президент Болгарии теперь передаст следующий мандат на формирование правительства занявшему второе место на выборах — центристской партии ДПС.

Аналитики предсказывают, что после провала первого голосования будет трудно создать жизнеспособную коалицию в этом парламенте, и что вероятным вариантом являются новые выборы, которые усугубят политический кризис в самой бедной стране-члене Европейского Союза.

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