Спикер парламента Грузии подписал закон об "иностранном влиянии"

By Euronews и АР, EBU

Спикер парламента Грузии в понедельник подписал спорный законопроект об “иностранном влиянии”. Как пояснил Шалва Папуашвили, он сделал это после того, как контролируемый правящей партией "Грузинская мечта" парламент отклонил вето президента.

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Спикер парламента Грузии в понедельник подписал спорный законопроект об “иностранном влиянии”. Как пояснил Шалва Папуашвили, он сделал это после того, как контролируемый правящей партией "Грузинская мечта" парламент отклонил вето президента Саломе Зурабишвили.

Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Основная цель этого закона - повысить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству. Подход к закону прост и понятен: если неправительственные организации и средства массовой информации хотят участвовать в процессе принятия решений и влиять на жизнь грузинского народа, финансируясь иностранными правительствами, они должны соответствовать минимальному стандарту прозрачности - общественность должна знать, кто стоит за каждым действующим лицом Шалва Папуашвили спикер парламента Грузии

Законопроект об “иностранном влиянии”, который его противники называют "российским законом", вызвал многодневные протесты в Тбилиси этой весной. Критики заявляют, что он ограничит свободу СМИ и НПО и поставит под угрозу шансы Грузии на вступление в Евросоюз.

Согласно новому закону, СМИ и НПО должны регистрироваться как “преследующие интересы иностранной державы”, если получают более 20% финансирования из-за рубежа.

Оппоненты называют этот закон “российским”, поскольку он напоминает меры, принимаемые Кремлем для подавления независимых СМИ, некоммерческих организаций и активистов. Критики говорят, что эта мера, возможно, была предпринята Москвой с целью лишить Грузию шансов на дальнейшую интеграцию с Западом.

Манифестантка с плакатом на акции протеста против законопроекта "об иностранном влиянии" у здания парламента в Тбилиси, 28 мая 2024 г. Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Президент Саломе Зурабишвили, которая всё больше расходится во мнениях с правящей партией, наложила на законопроект вето. Она обвинила "Грузинскую мечту" в том, что та ставит под угрозу будущее страны и перспективы Грузии "стать полноправным членом свободного и демократического мира”.

Правительство и партия "Грузинскя мечта" утверждают, что закон необходим, чтобы препятствовать дестабилизации ситуации в стране. В свою очередь, ряд грузинских журналистов и активистов убеждены, что истинная цель законопроекта - заклеймить их и ограничить дебаты в преддверии запланированных на октябрь парламентских выборов.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в понедельник вновь отверг критику, назвав ее “ненужными эмоциями, не имеющими под собой реальной основы”.

Спорный законопроект практически идентичен тому, что правящая партия была вынуждена отозвать в прошлом году после массовых уличных протестов.