Спикер парламента Грузии подписал закон об "иностранном влиянии"

Спикер парламента Грузии в понедельник подписал спорный законопроект об “иностранном влиянии”. Как пояснил Шалва Папуашвили, он сделал это после того, как контролируемый правящей партией "Грузинская мечта" парламент отклонил вето президента.
Спикер парламента Грузии в понедельник подписал спорный законопроект об “иностранном влиянии”. Как пояснил Шалва Папуашвили, он сделал это после того, как контролируемый правящей партией "Грузинская мечта" парламент отклонил вето президента Саломе Зурабишвили.
Законопроект об “иностранном влиянии”, который его противники называют "российским законом", вызвал многодневные протесты в Тбилиси этой весной. Критики заявляют, что он ограничит свободу СМИ и НПО и поставит под угрозу шансы Грузии на вступление в Евросоюз.
Согласно новому закону, СМИ и НПО должны регистрироваться как “преследующие интересы иностранной державы”, если получают более 20% финансирования из-за рубежа.
Оппоненты называют этот закон “российским”, поскольку он напоминает меры, принимаемые Кремлем для подавления независимых СМИ, некоммерческих организаций и активистов. Критики говорят, что эта мера, возможно, была предпринята Москвой с целью лишить Грузию шансов на дальнейшую интеграцию с Западом.
Президент Саломе Зурабишвили, которая всё больше расходится во мнениях с правящей партией, наложила на законопроект вето. Она обвинила "Грузинскую мечту" в том, что та ставит под угрозу будущее страны и перспективы Грузии "стать полноправным членом свободного и демократического мира”.
Правительство и партия "Грузинскя мечта" утверждают, что закон необходим, чтобы препятствовать дестабилизации ситуации в стране. В свою очередь, ряд грузинских журналистов и активистов убеждены, что истинная цель законопроекта - заклеймить их и ограничить дебаты в преддверии запланированных на октябрь парламентских выборов.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в понедельник вновь отверг критику, назвав ее “ненужными эмоциями, не имеющими под собой реальной основы”.
Спорный законопроект практически идентичен тому, что правящая партия была вынуждена отозвать в прошлом году после массовых уличных протестов.