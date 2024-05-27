"Восточный щит": Польша представила план укрепления границ с Россией и Беларусью

By Euronews

Поляки вынуждены отгораживаться от агрессивных соседей

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Представители оборонного ведомства Польши в понедельник представили план по укреплению границы с Россией и союзницей Москвы Беларусью.

Правительство заявляет, что Варшава, которая поддерживает Украину в ее защите от российской агрессии, подвергается враждебным действиям со стороны России и Беларуси. Среди них - кибератаки, попытки поджогов и нелегальная переправка мигрантов через границу, что, по мнению официальных лиц, направлено на дестабилизацию Европейского Союза, членом которого является Польша.

Правительство премьер-министра Дональда Туска запланировало ряд мер безопасности, в том числе в киберпространстве, а также инвестиции в размере около 2,5 миллиардов долларов в обеспечение системы безопасности восточной границы, известной как "Восточный щит". На прошлой неделе он заявил, что работы по созданию щита уже начались.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и начальник штаба вооруженных сил генерал Веслав Кукула представили детали усиления защиты границы, включая современные системы блокировки, укрепления и наблюдения, которые призваны сдерживать любого потенциального агрессора.

В Варшаве заявляют, что система станет элементом региональной оборонной инфраструктуры, построенной совместно с балтийскими странами - Литвой, Латвией и Эстонией, которые также находятся на восточном фланге НАТО: "Система "Восточный щит" значительно укрепит устойчивость страны к военным угрозам с востока, ограничит мобильность войск противника, одновременно предоставляя большую свободу действий и выживания нашим войскам".

Предыдущее правое правительство Польши построило стену стоимостью 400 миллионов долларов на границе с Беларусью, чтобы остановить массовый приток мигрантов, который начался с этого направления в 2021 году. Нынешнее проевропейское правительство утверждает, что ее необходимо укрепить.

Три прибалтийские страны когда-то были частью Советского Союза, а Польша до 1990-х годов - государством-сателлитом СССР. Москва до сих пор считает, что эта территория входит в сферу ее интересов.