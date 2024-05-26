Польша подняла в небо истребители, чтобы защититься от российских ракет

By Euronews

Военно-воздушные силы Польши подняли в небо истребители для патрулирования юго-востока страны, чтобы защитить воздушное пространство от российских ракет, нацеленных на Западную Украину

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Польша вместе с союзниками рано утром в воскресенье поднимала в воздух истребители в связи с действиями России в Украине, в частности, "интенсивной активностью российской дальней авиации". Такое решение, как сообщаеся, было для обеспечения безопасности воздушного пространства государства.

В заявлении польских военных говорится, что жители юго-восточных районов страны могли слышать повышенный шум от польских и союзных самолетов.

В марте Варшава вынуждена была привести свои силы в боевую готовность, когда российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а затем нанесла удар по западной Львовской области Украины.