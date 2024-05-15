Кобахидзе: законопроект не препятствует евроатлантической интеграции Грузии

By Euronews

США заявили, что могут "фундаментально пересмотреть" отношения с Грузией в случае принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в нынешнем виде. Глава грузинского правительства уверяет, что законопроект не противоречит евроатлантической интеграции страны.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты, не помешает стране выполнить условия, необходимые для вступления в Европейский союз.

"Сегодня важнейший день в плане укрепления независимости и суверенитета нашей страны. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" создает надежные гарантии долгосрочного мира и спокойствия в Грузии, преодоления так называемой поляризации, что является необходимым условием для интеграции Грузии в Евросоюз", - сказал Кобахидзе.

Согласно принятому парламентом в окончательном чтении законопроекту, СМИ и неправительственные организации, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния.

Оппозиция называет этот законопроект “российским”, поскольку Москва использует аналогичный закон для подавления независимых СМИ и НПО. По мнению оппозиционеров, наличие такого закона в Грузии может помешать стране стать членом ЕС.

После известий о принятии законопроекта, у здания парламента произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты перекрыли главную автомагистраль грузинской столицы.

Протесты в Тбилиси продолжались до поздней ночи Zurab Tsertsvadze/AP

"По идее, грузинское правительство сейчас можно открыто назвать "пророссийским", так как решило изменить направление внешней политики в сторону России. Они, по сути, скопировали закон, который ввел Путин, этот так называемый законопроект об иностранных агентах", - считает бывший глава Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе.

Обеспокоенность ситуацией в Грузии выразили в США. Вашингтон может "фундаментально пересмотреть" отношения с Тбилиси в случае окончательного принятия закона об иноагентах, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Рассмотрение парламентом "российского закона" совпало с визитом в Грузию помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена

"Если закон будет принят не в соответствии с нормами ЕС, и здесь подрываются демократические устои, происходит насилие в отношении мирных демонстрантов, мирных протестующих, тогда мы увидим ограничения со стороны Соединенных Штатов", - предупредил О’Брайен.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предупредила, что наложит на закон вето, однако у партии власти достаточно голосов в парламенте, чтобы его преодолеть.