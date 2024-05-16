Зеленский: "Для Харькова нужны две системы ПВО"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в четверг Харьков, где посетил военных, получивших ранения во время боевых действий, и заявил, что ситуация в регионе очень серьезная.

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Киев и Варшава приступили к работе над текстом двустороннего соглашения по безопасности. В разговоре речь шла также о предоставлении Украине систем ПВО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что газовая инфраструктура на западе Украины - одна из целей армии РФ.

"Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать", - заявил он.

Ранее в четверг президент Украины побывал в Харькове, где посетил военных, получивших ранения во время боевых действий в регионе. Он также провел в Харькове заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Во время визита в больницу в интервью телеканалу ABC Зеленский заявил, что для защиты Харькова Украине необходимы две системы ПВО Patriot и что ситуация очень серьезная

"Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Диалог - это хорошо. Но сейчас нам нужна помощь, - подчеркнул Зеленский. - Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет занять Харьков, если они у нас будут".

Тем временем министр внутренних дел Украины Игорь Клименко утверждает, что российские войска в ходе вторжения в Харковскую область захватывают в плен и расстреливают мирных жителей к северу от Волчанска, расположенного в 5 км от российской границы.

Клименко также сообщил, что продолжается эвакуация людей из Волчанска, несмотря на интенсивные бои. Украинские паблики сообщали к вечеру четверга, что идут бои за больницу в центре Волчанска, где пытаются закрепиться российские войска.