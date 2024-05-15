Видео. Покушение на премьер-министра Словакии и арест нападавшего

На этих видеокадрах запечатлен момент сразу после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В среду 15 мая в городе Гандлова после выездного заседания кабинета-министров Фицо подошел к местным жителям. Злоумышленник выстрелил в главу правительства пять раз. Фицо получил тяжелые раненияи и был госпитализирован. Фицо, как сообщается, получил ранения в грудь, живот и одну из конечностей. Стрелявший в него мужчина задержан.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила "жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра. "Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо много сил, чтобы оправиться от нападения в этот критический момент", - говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.

Роберт Фицо занимает пост премьер-министра с 25 октября 2023 года. Ранее он работал в этой должности в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Фицо является основателем и председателем партии "Направление - социальная демократия".