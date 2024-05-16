Испания не примет корабль с оружием для Израиля

Испания не примет в своём порту корабль с оружием для Израиля. Пятеро израильских солдат погибли от дружественного огня.

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Испанские власти отказали направляющемуся в Израиль судну с оружием в заходе в порт Картахены. Об этом сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте Сантьяго. По его словам, отказ выдал испанский МИД.

Запрос на швартовку в порту члены экипажа Marianne Danica запросили на 21 мая. По данным испанских СМИ, на борту судна находилось почти 27 тонн взрывчатых веществ.

После израильского авиаудара, в результате которого в секторе Газа погибли семеро работников гуманитарной организации, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Мадрид прекратил продажу оружия Израилю, призвав другие страны последовать этому примеру.

Педро Санчес вместе с другими мировыми лидерами призывает к постоянному прекращению огня в Газе и к международному признанию Палестины как суверенного государства с полноправным членством в ООН.

Между тем военная операция Израиля в Рафахе на юге сектора Газа продолжается. В среду ЦАХАЛ назвал имя солдата, убитого во время боёв в этом палестинском городе. Это первая смерть израильского военного в ходе наступления на Рафах.Погибший - 19-летний сержант Ира Яир Гиспан из Петах-Тиквы.

В последние дни бои усилились не только на юге, но и на севере Газы.

В четверг похоронили четверых из пяти своих военнослужащих из 202-го батальона парашютно-десантной бригады, которые погибли, попав под огонь своих же танков. Ещё семь солдат были ранены, трое их них тяжело.

Это произошло в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа, где израильские войска ведут бои с хамасовцами. Детали и причины произошедшего выясняются.

Ранее части ЦАХАЛ вышли из Джабалии, но в понедельник вновь вернулись, заявив, что там перегруппировались боевики ХАМАС. С субботы, когда ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по Джабалии, ее покинули десятки тысяч мирных жителей.