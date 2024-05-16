Многополярный мир глазами Путина и Си Цзиньпина

By Euronews

Президент РФ поблагодарил Китай за позицию по вопросу российского вторжения в Украину.

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В совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорится о формировании многополярного мирового порядка.

В тексте заявления также говорится о войне в Украине, развязанной РФ. Отмечается, что "российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу".

Китай и РФ заявили о "необходимости прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий" и призывают "предотвратить его переход в неконтролируемую фазу". В тексте заявления говорится, что для "устойчивого урегулирования " требуется устранить "первопричины".

В отдельном заявлении председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость формирования "новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности".

Он заявил, что "Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения" того, что в Пекине и Москве называют "украинским кризисом".

По словам Си Цзиньпина, Китай и РФ видят "необходимость решения палестинского вопроса на основе двугосударственной формулы при выполнении резолюции ООН".

Он также рассказал, что "товарооборот между РФ и Китаем превысил 240 млрд долларов США, увеличившись почти в 2,7 раза по сравнению с показателем десятилетней давности".

По итогам переговоров подписаны межправительственные и межведомственные документы. 2024–2025 годы объявлены годами культуры Китая и России.

"В тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере обсудили сегодня с председателем Си Цзиньпином состояние и перспективы двустороннего сотрудничества", — заявил Владимир Путин. ОН отметил, что "Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра России". По словам Путина, РФ по итогам прошлого года "вышла на четвёртое место в экспортно-импортном балансе Китайской Народной Республики".

На фоне действующих против РФ международных акций, Путин отметил "активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники".

Путин сообщил, что в 2023 году в КНР посетили 734 тысячи российских граждан, а 477 тысяч китайских туристов посетили Россию.

По словам Путина, "подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают".

Путин заявил, что РФ и Китай "солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства". Он также сообщил, что подробно обсудит с Си Цзиньпином "весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече в четверг вечером".

"Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", — такими словам прокомментировал Путин позицию Пекина по российскому вторжению в Украину.