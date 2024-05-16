Беспорядки в Новой Каледонии: число жертв растёт, Франция обвинила во вмешательстве Азербайджан

С понедельника на архипелаге убиты пять человек, ранены 64 полицейских и жандармов и арестованы около 200 участников беспорядков. Это уже третья ночь беспорядков на архипелаге, несмотря на чрезвычайное положение. Париж заявил о "сделке" между сепаратистами-канаками и Баку.

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Это наименее "французская" из всех территорий Пятой республики: Новую Каледонию, архипелаг в 17 000 км от Парижа, пользующийся большой автономией, со своими институтами и политической системой, охватили беспорядки, жертвами которых уже стали пять человек, в том числе два жандарма.

О первой жертве среди военнослужащих известно, что погибшему было 22 года, он получил пулю в голову. В четверг власти заявили, что в результате "случайного выстрела" погиб ещё один жандарм, подчеркнув, что "это был не вражеский огонь".

По последней информации, с понедельника здесь пострадали более 60 стражей правопорядка, более 200 участников беспорядков были задержаны. Верховный комиссар Франции в Новой Каледонии назвал ущерб в районе столицы Нумеа "значительным", добавив, что он исчисляется сотнями миллионов евро или десятками миллиардов тихоокеанских франков.

С вечера среды на тихоокеанском архипелаге действует чрезвычайное положение. Премьер-министр Габриэль Атталь объявил о развёртывании армии для охраны портов и аэропорта, а также о запрете TikTok.

Премьер Атталь: возвращение к порядку и спокойствию – "необходимое условие для дальнейшего диалога".

Эммануэль Макрон предложил провести "обмен мнениями в режиме видеоконференции" с избранными представителями Новой Каледонии в четверг, говорится в сообщении Елисейского дворца.

В ближайшие часы государство полностью восстановит контроль. Жеральд Дарманен министр внутренних дел Франции

Десять радикальных активистов, выступающих за независимость, помещены под домашний арест.

"Я подписал первые распоряжения о помещении под домашний арест радикальных и склонных к насилию лидеров", – написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен в социальной сети X. "По моему указанию полиция немедленно проведёт административные обыски", – добавил он.

Как сообщаются, речь идёт о членах Ячейки координации действий на местности (CCAT) – наиболее радикальной части Социалистического фронта освобождения канаков (FLNKS), т. е. альянса левых партий, добивающихся "деколонизации" Новой Каледонии.

Дарманен назвал CCAT "мафиозной и жестокой" организацией, "занимающейся грабежами и убийствами", а не "политической" деятельностью.

В Новой Каледонии уже находится около 1800 полицейских и жандармов. Министерство внутренних дел объявило, что в ближайшие часы на архипелаг прибудут ещё 500 силовиков.

В соцсетях высказываются мнения о том, что "Франция выступила в войну".

На местах сообщается о нехватке продовольствия. Верховный комиссар Франции Луи Ле Фран объявил в четверг, что "в порт Нумеа прибыло судно с 46 контейнерами. Ещё одно судно прибудет завтра с 56 контейнерами продуктов питания и медикаментов".

Однако, по его словам, "от порта Нумеа до торговых центров, которые не были разрушены, придётся организовывать конвои, чтобы обеспечить доступ. Я призываю всех, кто установил баррикады, убрать их".

Премьер-министр пообещал, что "отправка значительных подкреплений с помощью воздушного транспорта позволит восстановить порядок и гарантировать поставку на остров товаров первой необходимости".

Кризис вспыхнул из-за избирательных списков

Поводом для беспорядков стал протест против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах.

По нынешним законам, правом голоса обладают только граждане и их дети, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, который расширил автономию заморской территории с особым статусом. Заморозка избирательных списков должна была носить переходный характер, но в итоге затянулась.

После того, так в Новой Каледонии трижды провалились референдумы о независимости, Париж намерен разрешить голосовать всем, кто проживает на архипелаге более десяти лет. Это расценивается как шаг в сторону большей интеграции во французскую политическую систему.

В ночь со вторника 14 на среду 15 мая французский парламент принял конституционную поправку, которую так осуждали сторонники независимости. Текст поддержал 351 депутат, 153 проголосовали "против".

По мнению сторонников независимости, реформа служит интересам "лоялистов" – в основном переселенцев из метрополии и их потомков. Канаки опасаются, что они окажутся в "маргинальном" положении.

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По данным последней переписи населения, проведённой в 2019 году, в Новой Каледонии проживает около 271 400 человек. Канаки, коренные жители, постепенно превратились в меньшинство – сегодня они составляют 41% жителей архипелага.

Новая Каледония стала заморской территорией (TOM) в 1946 году, и канаки получили французское гражданство и право голоса. ООН внесла архипелаг в список "несамоуправляющихся территорий, подлежащих деколонизации".

Первая во Франции и ЕС блокировка TikTok и обвинения в иностранном вмешательстве

Центральные власти заблокировали социальную сеть, принадлежащую китайской компании ByteDance. Ни премьер-министр, ни Верховный комиссар Республики, не уточнили, почему именно TikTok оказался под запретом, но, по словам представителей местных властей, приложение было заблокировано, потому что в нём "распространяются сообщения, содержащие призывы к насилию".

Какую правовую основу использует правительство? Блокировка стала возможной благодаря введению чрезвычайного положения. В сети X эксперт по правовым вопросам Николя Эрвье, преподающий в Sciences-Po и Университете Эври, назвал решение запретить TikTok "беспрецедентным" и заявил, что его законность "спорна", даже несмотря на то, что оно связано с чрезвычайным положением, объявленным правительством.

Запрет также введён на фоне опасений по поводу дезинформации в социальных сетях и вмешательства со стороны иностранных держав. В частности, глава МВД обвинил во вмешательстве Азербайджан.

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Это не фантазия, это реальность. Некоторые сторонники независимости заключили сделку с этой страной. Жеральд Дарманен министр внутренних дел

В середине апреля избранный представитель Новой Каледонии, выступающая за независимость, подписала меморандум о сотрудничестве между Конгрессом архипелага и парламентом в Баку.

Проармянская позиция Франции по Нагорному Карабаху привела к охлаждению отношений между Парижем и Баку, что имело ощутимые последствия (высылка дипломатов, кампания против парижской Олимпиады, объявленное закрытие французского лицея в Баку). В июле 2023 года в Баку была создана т. н. инициативная группа для "поддержки борьбы с колониализмом и неоколониализмом".

Как сообщает издание Le Monde, в четверг, 16 мая, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов заявил: "Сегодня мы наблюдаем, что Сенат и Национальное собрание Франции предложили незаконные конституционные поправки по Новой Каледонии, и что французское правительство [... ] стремится сохранить свою неоколониальную политику в колонизированных регионах".

Азербайджан обвинения отвергает

"Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном", – говорится в МИД Азербайджана в связи с кризисом в Новой Каледонии.

"Мы отрицаем какую-либо связь между лидерами борьбы за свободу Каледонии и Азербайджаном", – добавили в ведомстве, осудив "оскорбительные заявления" и "кампанию клеветы", якобы проводимую Парижем.