Что показывают данные Spotify и TikTok об истинной популярности победителя - Швейцарии, фаворитов - Ирландии и Нидерландов, а также спорного участника - Израиля?

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Швейцария, возможно, и победила на конкурсе "Евровидение" в эти выходные, но недавно опубликованные данные потокового вещания рисуют другую картину того, кого на самом деле слушает публика.

В субботу швейцарец Немо победил на конкурсе "Евровидение 2024"; его песня "The Code" получила наибольшее количество голосов от жюри и пятое место по количеству голосов от публики. Немо вошёл в историю как первый небинарный исполнитель, победивший на конкурсе, и привёз трофей в Швейцарию впервые с 1988 года.

В преддверии конкурса Немо был одним из фаворитов, часто занимая место сразу после хорватского исполнителя Baby Lasagna. Недавно опубликованные данные Spotify показали, что Немо был вторым по количеству просмотров артистом в течение недели, предшествовавшей мероприятию.

Песня самого популярного исполнителя за неделю до финала "Евровидения" даже не была представлена на сцене. Песня голландца Йооста Кляйна "Europapa" также была одним из фаворитов этого года, а за неделю до финала она стала самой просматриваемой песней конкурса этого года на Spotify.

Популярность на фоне споров

Кляйн стал объектом пристального внимания прессы после того, как его неожиданно дисквалифицировали с конкурса в день финала. Ходили слухи, что его дисквалификация связана с тем, что ранее на пресс-конференции Кляйн открыто выступил против неоднозначного участия Израиля.

Однако Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что это произошло в результате "инцидента" между Кляйном и оператором. Вчера шведская полиция подтвердила, что расследует инцидент, и Кляйну, скорее всего, будут предъявлены обвинения.

Joost Klein of Netherlands performs the song Europapa during the second semi-final at the Eurovision Song Contest in Malmo, Sweden, Thursday, May 9 Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Неудивительно, что на следующий день после финала в данных о потоках Spotify указано, что песня победителя Nemo была самой популярной среди всех участников. Несмотря на то, что Кляйн не участвовал в телевизионном финале, его песня "Europapa" заняла второе место по количеству потоков на следующий день после конкурса - благодаря или вопреки спорам.

В обоих списках за неделю до и на следующий день песня хорватского участника Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim" заняла третье место. Это неудивительно, ведь Baby Lasagna была главным фаворитом на победу перед финалом и заняла второе место, набрав наибольшее количество баллов по итогам телеголосования и третье - по итогам голосования жюри.

Споры на фоне непопулярности

Присутствие Израиля сделало этот год одним из самых противоречивых за последние годы. После того как Россия была исключена из конкурса в 2022 году за вторжение на Украину, многие поклонники "Евровидения" посчитали, что Израиль должен был быть исключен за жестокую военную кампанию в Газе после атак ХАМАС 7 октября 2023 года.

Более 12 000 человек собрались в Мальмё, чтобы выразить протест против включения в конкурс российско-израильской певицы Эден Голан, которую EBU заставил переписать свою песню "October Rain" на "Hurricane", чтобы убрать политические мотивы, связанные с войной Израиля и Хамаса.

Несмотря на протесты внутри и вне конкурса, Израиль получил огромное количество голосов телезрителей, заняв второе место по количеству голосов и набрав 12 баллов. Из-за низкого числа голосов жюри Израиль занял пятое место в общем зачете.

Однако большое количество голосов телезрителей не привело к тому, что песня Голана стала одной из самых просматриваемых среди победителей. За неделю до церемонии песня "Hurricane" была лишь 10-й по количеству просмотров, а на следующий день после финала поднялась на восьмое место.

Такое большое расхождение между результатами общественного голосования и потоками Spotify говорит о двух вещах. Первая может заключаться в том, что песня была популярна среди старшего поколения избирателей, которые реже пользуются потоковыми платформами. Или же это может быть признаком того, что популярность Израиля в этом году была результатом политического голосования, а не отражением реального интереса к музыке.

Успех Bambie Thug

На другом конце спектра один из участников продемонстрировал огромный рост общественного интереса за несколько недель, прошедших после конкурса. Ирландская группа Bambie Thug ошеломила публику своим "спиритическим" поп-исполнением "Doomsday Blue", в котором было все: колдовство, рунные камни и пламя.

Bambie Thug также были одними из самых больших критиков включения Израиля в конкурс в этом году. Хотя Ирландия заняла 6-е место, лишь на одно отстав от Израиля, песня "Doomsday Blue" была названа Spotify "неофициальным фаворитом Евровидения", так как за неделю до финала ее количество просмотров увеличилось на 950 %.

Немо из Швейцарии исполняет песню The Code во втором полуфинале конкурса песни "Евровидение" в Мальмё, Швеция, четверг, 9 мая 2024 года. Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

На TikTok аналогичные данные показывают рост интереса к песням каждой страны после трансляции финала. И снова швейцарец Немо получила наибольший прирост внимания на TikTok после финала: на 3 245 % больше пользователей посмотрели видео с его песней "The Code".

Следующий по величине прироста - хорватский певец Baby Lasagna - увеличил количество просмотров своей песни "Rim Tim Tagi Dim" на 372 % для . Как и на Spotify, Bambie Thug занимает 5-е место по количеству просмотров (66 %) после финала.