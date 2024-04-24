Глава МВД Британии на Лампедузе в поисках "креативных" решений миграционного кризиса

В Италию Джеймс Клеверли прибыл на следующий день после того, как британский парламент принял законопроект о депортации беженцев в Руанду. Рим также стремится отдать беженцев на "аутсорсинг" и строит центры в Албании.

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Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что правительство делает "всё возможное", чтобы положить конец опасным переправам через Ла-Манш, после того как стало, что ещё пять мигрантов погибли при попытке пересечь пролив.

Обсудить "креативные" способы пресечения нелегальной миграции из Северной Африки британский министр приехал в Италию. "Обе страны признают масштабы этого явления, и нам необходимо придумать новые способы разрушить бизнес-модель торговцев людьми", – заявил Клеверли.

Его визит состоялся на следующий день после того, как парламент Великобритании одобрил противоречивый план по выдворению беженцев в Руанду.

По словам премьера Риши Сунака, первый рейс в центральноафриканскую страну может состояться через 10-12 недель. Правозащитные группы утверждают, что юридические баталии на этом не окончены. Закон и так пришлось перевёрстывать, после того как в ноябре Верховный суд постановил, что Руанда недостаточна безопасна для приёма просителей убежища в Британии.

Принятый текст осудили и в ООН.

"Этот план идёт вразрез с принципом верховенства закона в Великобритании и создаёт опасный прецедент во всём мире. Для защиты прав человека и достоинства беженцев и мигрантов, ищущих защиты, крайне важно, чтобы все высылки из Великобритании осуществлялись после оценки их конкретных индивидуальных обстоятельств в строгом соответствии с международным законодательством", – заявила Равина Шамдасани, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Многие руандийцы, пережившие геноцид, сами в прошлом были беженцами. Соглашение с Британией вызывает у некоторых недоумение.

"Конечно, это странно, потому что тот, кто оказался в Великобритании, не должен быть перемещён в такую страну, как Руанда, которая беднее. Логичнее предположить, что у Соединённого Королевства больше ресурсов, чтобы принять больше беженцев", – говорит житель столицы Кигали.

И Лондон, и Рим хотят перенаправить просителей убежища в третьи страны

В среду Джеймс Клеверли встречается со своим итальянским коллегой Маттео Пьянтедози на Лампедузе. Как говорилось в анонсе визита, он станет "первым членом британского правительства" который посетит остров,где в прошлом году число прибывших по морю мигрантов превысило численность населения".

Как сообщили в британском посольстве, приезд на остров позволит министру "воочию увидеть, как итальянские власти работают с такими агентствами, как Frontex, и международными гуманитарными группами, чтобы отслеживать лодки с мигрантами и спасать жизни в море".

По некоторым основным аспектам законопроект о высылке мигрантов в Руанду схож с противоречивым соглашением о создании на территории Албании центров размещения мигрантов, спасённых в море итальянской береговой охраной.

Правозащитные группы заявили, что оба соглашения, заключенные консервативными правительствами в Лондоне и в Риме на фоне антимигрантских настроений среди части избирателей, нарушают права мигрантов, закреплённые в международных конвенциях.