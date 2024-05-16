Покушение на премьера Словакии: виноваты СМИ?

Власти Словакии обвиняют прессу и оппозицию: подозреваемый в покушении на премьер-министр говорит, что руководствовался информацией из СМИ.

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Состояние здоровья премьер-министр Словакии Роберта Фицо остается серьезным. Избранный президент страны смог нанести ему короткий визит в больницу.

Петер Пеллегрини, избранный президент Словакии:

"Должен сказать, что состояние его здоровья остается очень тяжелым, и мне разрешили поговорить с ним всего несколько минут, поскольку его нынешнее состояние действительно требует тишины и покоя без других посторонних отвлекающих факторов".

Если не считать политической шумихи, в Братиславе все выглядит очень спокойно, не похоже, что это страна на грани гражданской войны, как сказал вчера министр внутренних дел. Но за занавесом происходит много тревожного, связанного со здоровьем премьер-министра Роберта Фико.

Тем временем в Братиславе нарастает напряженность. Правительство обвиняет СМИ и оппозицию в причастности к этому нападению.

По словам министра внутренних дел, предполагаемый злоумышленник признался, что действовал на основе информации, к которой он имел доступ в СМИ. Он обвиняет премьер-министра в упразднении Специальной прокуратуры, прекращении военной помощи Украине, вмешательстве в работу общественного телевидения и увольнении председателя Судебного совета.

Министр внутренних дел заявил, что это не останется без последствий для средств массовой информации.

Матус Сутай Эсток, министр внутренних дел Словакии:

"Я говорю это всем, особенно всем хозяевам мира за клавиатурой, что мы будем действовать твердо и бескомпромиссно".

Со своей стороны, уходящий президент Словакии Зузана Чапутова и Петер Пеллегрини, победитель президентских выборов и союзник Роберта Фицо, выступили единым фронтом, призвав к спокойствию.

Зузана Чапутова, уходящий президент Словакии:

"Давайте выйдем из порочного круга ненависти и взаимных обвинений. То, что произошло вчера, было индивидуальным поступком, но напряженная атмосфера ненависти – наша коллективная работа".

Избранный президент Петер Пеллегрини также призвал словацкие политические партии приостановить или замедлить свою кампанию на европейских выборах, чтобы не создавать новых конфронтаций в и без того разделенной стране.