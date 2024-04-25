США подтвердили поставки в Украину ракет ATACMS большой дальности

By Euronews и AP

Украина получила ракеты ATACMS большой дальности еще в начале апреля, заявили в Пентагоне. Они были тайно включены в пакет военной помощи от 12 марта.

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США подтвердили, что тайно передали Украине ракеты большой дальности ATACMS в начале апреля — для использования на украинской территории. По словам представителя Пентагона Гэррона Гарна, президент Джо Байден согласился на это еще в феврале, после чего ракеты дальностью до 300 км были включены в пакет военной помощи на $300 млн, о котором было объявлено 12 марта.

Ранее об этом со ссылкой на источники сообщило агентство "Рейтер". По данным журналистов, ВСУ использовали их 17 апреля для удара по военному аэродрому в аннексированном Крыму. В Вашингтоне это не подтвердили и не опровергли, переадресовав вопрос киевским властям.

Там также не сказали, сколько ракет было отправлено.

"Мы уже отправили несколько и отправим еще больше теперь, когда у нас есть как полномочия, так и деньги. Я не буду называть конкретные цифры по оперативным соображениям. Я верю, что они изменят ситуацию", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также отметил, что решение передать Украине ATACMS было принято после того, как Россия получила баллистические ракеты от Северной Кореи.

Тем временем в Киеве президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за одобрение законопроекта о военной помощи на $61 млрд.

"Я благодарен президенту Байдену, Конгрессу и всем американцам которые понимают, что нужно выбить землю из-под ног у Путина, а не подчиниться ему, потому что только так будет меньше угроз для свободы", — сказал он.

Владимир Зеленский также заявил, что у него есть "точная информация" от украинской разведки о том, что Россия попытается сорвать мирный саммит, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. По его словам, Москва разработала конкретный план того, как уменьшить количество принимающих в нем участие стран.

В начале апреля власти Швейцарии объявили, что разошлют приглашения на саммит более чем ста странам, в том числе и России.