Украина: новые обстрелы и ожесточенные бои у Авдеевки

By Euronews

Россия возмущена атакой дронов на Приднестровье. Шольц снова выразил полную поддержку Украине

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В результате двух российских ударов по Харькову, второму по величине городу Украины, в субботу погибли восемь мирных жителей и не менее 10 получили ранения.

Российские войска нанесли удар по объекту коммунального хозяйства в Одесском районе, в результате чего погиб один гражданский работник, сообщил 6 апреля губернатор Одесской области Олег Кипер.

Российские военные не прокомментировали удары, но заявили, что Украина в субботу утром обстреляла Россию ракетами "Вампир". Под удар снова попала Белгородская область.

Министерство обороны России в субботу опубликовало кадры, на которых самолеты ВКС России якобы наносят удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на северодонецком направлении.

За прошедшие сутки, помимо Харькова, были нанесены удары по примерно 15 населенным пунктам Харьковской области. Российские войска пытаются прорвать там оборону, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram, добавив, что "Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки врага прорваться к населенному пункту провалились".

По словам Сырского, в окрестностях Авдеевки самые ожесточенные бои шли в Первомайском и Водяном. Он также сообщил, что ситуация остается напряженной на южном и северо-восточном участках линии фронта.

Россия в субботу осудила как провокацию атаку беспилотника на военный объект пророссийских сепаратистов в отделившемся от Молдовы Приднестровском регионе и призвала к расследованию.

Свою поддержку Киеву выразил снова канцлер Германии. Олаф Шольц заявил, что война в Украине закончится, когда президент России Владимир Путин поймет, что "не может выиграть войну на поле боя", и поэтому поддержка Украины - единственный способ восстановить мир в Европе.

Прибыв в Румынию на встречу с премьер-министром Марчелом Чолаку, Шольц напомнил, что Германия выделяет Киеву 28 миллиардов евро только на военные нужды. Он добавил, что прибыль от замороженных российских активов также будет направлена на оборону Украины.

Канцлер Германии также заявил, что война между НАТО и Россией неприемлема: "Мы не хотим войны между Россией и НАТО. Лучший способ предотвратить любую эскалацию - это эффективное сдерживание. Поэтому мы как европейцы вкладываем больше средств в собственную безопасность и оборону, чтобы никто не осмелился напасть на нас".