By Euronews

Perrier вынуждена прекратить эксплуатацию одной из своих скважин по требованию французского государства

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Французская Perrier, дочерняя компания швейцарской корпорации Nestlé, была вынуждена прекратить эксплуатацию одной из своих водных скважин по требованию французского государства и уничтожить два миллиона бутылок воды "в качестве меры предосторожности" после обнаружения бактерий "фекального происхождения". Речь идет об одной из семи скважин на заводе в департаменте Гар на юге Франции.

Следы фекалий и микроорганизмов

В среду, 24 апреля, компания сообщила, что "в целях предосторожности" уничтожила "несколько партий бутылок", обычно поставляемых в магазины. При этом производитель заверил, что "все остальные бутылки на рынке можно употреблять абсолютно безопасно".

Что касается загрязнения бутылок с минеральной водой, то в компании говорят, что это "единичное микробиологическое отклонение", которое произошло после "очень сильных дождей, вызванных штормом "Моника", который обрушился на юго-восток Франции 10 марта.

В свою очередь, префект департамента Гар объявил, что направил компании официальное уведомление с требованием "безотлагательно приостановить" эксплуатацию скважины, где разливается вода Perrier. Утверждается, что она "была поражена микроорганизмами, свидетельствующими о фекальном загрязнении (колиформы, кишечная палочка), а также микроорганизмами вида Pseudomonas aeruginosa". В документе также говорится, что "загрязнение воды, разливаемой в бутылки из этой скважины, может представлять опасность для здоровья потребителей".

Не только Perrier

Скважина, работа которой была приостановлена, находится в Вержезе, историческом источнике бренда Perrier, созданного в 1903 году. Впрочем, как недавно выяснили авторитетные французские СМИ Franceinfo и Le Monde, водные ресурсы, используемые компанией Nestlé в Вержезе, на протяжении многих лет регулярно загрязнялись, как и источники другого завода по производству минеральной воды Nestlé во Франции, в Вогезах, где выпускается продукция под брендами Vittel, Hépar и Contrex.