Лондон обещает Киеву ежегодную военную помощь на 3 млрд фунтов стерлингов

By Euronews

Зеленский призывает партнеров организовать своевременные поставки обещанного оружия.

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В Москве заявляют, что российские войска с начала 2024 года взяли под свой контроль 547 кв. км оккупированной территории Украины. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

3 мая днем российские сила нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Харькову. Об этом сообщают местные власти. В частном секторе Холодногорского район погибла женщина, еще двое мужчин пострадали. Разрушены три частных дома, повреждены еще 12.

В городе Курахово Донецкой области в результате российский обстрелов погибли двое мирных жителей, ранения получили два человека.

В Часовом Яре в результате атаки российского FPV-дрона на улице погиб 55-летний житель, пострадали два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном. Лондон и Киев ведут о переговоры о 100-летнем партнерстве. Зеленский призвал Великобританию организовать своевременную поставку военной помощи, анонсированной на прошлой неделе. Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи.

Одним из приоритетов сейчас является сохранение стратегически важного восточного города Часов Яр. Захват этого города даст России возможность атаковать другие ключевые города в глубине Донецкой области и нанести удар по важным украинским линиям снабжения.