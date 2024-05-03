By Euronews

Если израильская армия начнет наземную операцию в Рафахе, сотням тысяч палестинцев будет угрожать смерть, заявили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

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Сотни тысяч людей будут подвержены "неминуемой угрозе смерти", если израильская армия войдет в Рафах, заявили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Это может обернуться убийством мирных жителей и нанести невероятный удар по гуманитарной деятельности во всем секторе, поскольку ее осуществляют в основном из Рафаха", — подчеркнул представитель УКГВ ООН Йенс Лерке.

Именно этот город на юге сектора Газа стал важным пунктом для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. В Рафахе нашли временный приют более миллиона человек, которым пришлось уехать из более северных районов из-за операции ЦАХАЛ. Это половина населения Газы.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что нынешняя обстановка в Рафахе "не благоприятствует любой операции" там. Он также отметил, что Тель-Авиву необходимо принять во внимание то, что в городе находятся гражданские лица и что нужно обеспечить их эвакуацию оттуда до начала боев.

Ранее ЦАХАЛ объявлял, что его военные смогли вывести из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа. В Тель-Авиве утверждают, что оставшиеся боевики укрываются именно в Рафахе и что единственный способ разбить их — наземная операция.

Между тем в пятницу Турция объявила, что прекращает все торговые отношения с Израилем до конца войны в Газе. Как заявил турецкий министр торговли Омер Болат, решением связано ухудшением гуманитарной ситуации в анклаве и "бескомпромиссной позицией" Тель-Авива.

А в четверг о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Колумбия. Президент страны Густаво Петро назвал действия ЦАХАЛ в Газе "геноцидом палестинского народа".