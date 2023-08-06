На этой неделе Венгрия стала единственной страной в Европейском Союзе, в которой нет ни одной женщины-министра. Это произошло после того, как в понедельник вечером Юдит Варга официально ушла в отставку.

Варга, которая в конце июня объявила о своей отставке, чтобы возглавить кампанию правящей партии Fidesz на парламентских выборах в ЕС в июне 2024 года, с 2019-го занимала пост министра юстиции.

Ее сменит Бенце Тузсон, таким образом, все 14 министерских постов в Венгрии теперь занимают мужчины.

Euronews проанализировал состав правительств 27 стран ЕС по состоянию на 1 августа и выяснил, что женщины занимают чуть более 33% министерских постов во всех странах сообщества.

Если не учитывать премьер-министров (если они не являются главой государства), заместителей министров и государственных секретарей, то самый высокий показатель у Финляндии, где женщины составляют две трети нового правого кабинета.

В пяти других странах-членах ЕС - 50% и более женщин возглавляют министерства. Это Нидерланды, Испания, Бельгия, Португалия и Австрия.

Однако в ближайшее время состав голландского и испанского правительств ждут изменения. В Нидерландах в ноябре должны состояться внеочередные выборы после того, как в прошлом месяце распалось правительство премьер-министра Марка Рютте. В то же время ожидается, что невыразительные результаты выборы в Испании в конце июля приведут к многонедельному политическому тупику, когда правая Народная партия и действующая Социалистическая партия будут пытаться найти партнеров по коалиции.

К странам, близким к паритету, относятся Швеция, Германия и Франция.

В то же время на Мальте, в Чехии и Польше доля женщин-министров составляет менее 15% - они находятся в нижней части рейтинга вместе с Венгрией.