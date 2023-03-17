Евросоюз требует от "Макдональдс" сократить отходы

Корпорация общественого питания "Макдональдс" начала кампанию лоббирования учреждений власти Евросоюза, добиваясь смягчения важного законодательства о многократном использовании посуды. Инициатива, представленная Брюсселем в ноябре прошлого года, направлена на запрет одноразовой упаковки для еды на вынос к 2030 году. Но в проплаченном американской корпорацией докладе утверждается, что такой запрет увеличит производство пластика и потребление воды, а также может снизить безопасность пищевых продуктов.

Корреспондент Euronews Аида Санчес побывала в одном из ресторанов во Франции, где тарелки, стаканы и столовые приборы не выбрасывают, а моют:

«В этом заведении и во всех ресторанах быстрого питания во Франции с 1 января по закону обязательно использовать многоразовую посуду. В McDonalds решили, как подчиниться, но столкнулись с рядом проблем".

Наоми, менеджер ресторана McDonalds в городе Ланс:

«Это приводит к изменениям на операционном уровне. Нам нужно было перестроить оборудование на приём посуды. А это потребовало поднять уровень подготовки персонала. Нам пришлось обучить всех работе в замкнутом цикле. Это обошлось нам дорого, потому что пришлось покупать моечные и сушильные машины, а также устанавливать складские полки и шкафы».

Предприятия быстрого питания, восточные закусочные и торгующие на вынос рестораны хотят сочетать многоразовую упаковку с одноразовой и обязуются улучшить сбор утильсырья.

Но сотрудник организаций Zero Waste Натан Дюфур пришёл к выводу, что переработка отходов уже показала свою ограниченность, и лучшее вообще их не производить.

«С нашей точки зрения и с точки зрения представителей Евросоюза и граждан, нужно переходить на такую многоразовую упаковку, которая будет работать в единой инфраструктуре общепита. Это поможет предприятиям уменьшить производство отходов. Такая система будет работать не только хорошо, но безопасно".

Франция идёт впереди всего Евросоюза по утилизации отходов. С участием других стран ЕС разворачиватся дебаты на эту тему. На их исход и принятие решений уже активно пытаются повлиять нанятые сетями быстрого питания лоббисты, например, путём приглашения политиков на деловой ужин.