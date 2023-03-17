English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Новости Европы

Евросоюз требует от "Макдональдс" сократить отходы

Access to the comments Комментарии
 Aida Sanchez Alonso
Бургеры и чипсы на столе в ресторане McDonalds
Бургеры и чипсы на столе в ресторане McDonalds   -  Авторское право  Mike Stewart/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Корпорация общественого питания "Макдональдс" начала кампанию лоббирования учреждений власти Евросоюза, добиваясь смягчения важного законодательства о многократном использовании посуды. Инициатива, представленная Брюсселем в ноябре прошлого года, направлена на запрет одноразовой упаковки для еды на вынос к 2030 году. Но в проплаченном американской корпорацией докладе утверждается, что такой запрет увеличит производство пластика и потребление воды, а также может снизить безопасность пищевых продуктов.

 Корреспондент Euronews Аида Санчес побывала в одном из ресторанов во Франции, где тарелки, стаканы и столовые приборы не выбрасывают, а моют:

«В этом заведении и во всех ресторанах быстрого питания во Франции с 1 января по закону обязательно использовать многоразовую посуду. В McDonalds решили, как подчиниться, но столкнулись с рядом проблем".

Наоми, менеджер ресторана McDonalds в городе Ланс:

«Это приводит к изменениям на операционном уровне. Нам нужно было перестроить оборудование на приём посуды. А это потребовало поднять уровень подготовки персонала. Нам пришлось обучить всех работе в замкнутом цикле. Это обошлось нам дорого, потому что  пришлось покупать моечные и сушильные машины, а также устанавливать складские полки и шкафы».

Предприятия быстрого питания, восточные закусочные и торгующие на вынос рестораны хотят сочетать многоразовую упаковку с одноразовой и обязуются улучшить сбор утильсырья.

Но сотрудник организаций Zero Waste Натан Дюфур пришёл к выводу, что переработка отходов уже показала свою ограниченность, и лучшее вообще их не производить.

«С нашей точки зрения и с точки зрения представителей Евросоюза и граждан, нужно переходить на такую многоразовую упаковку, которая будет работать в единой инфраструктуре общепита. Это поможет предприятиям уменьшить производство отходов. Такая система будет работать не только хорошо, но безопасно".

Франция идёт впереди всего Евросоюза по утилизации отходов.  С участием других стран ЕС  разворачиватся дебаты на эту тему. На их исход и принятие решений уже активно пытаются повлиять нанятые сетями быстрого питания лоббисты, например, путём приглашения политиков на деловой ужин.