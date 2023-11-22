Евродепутаты проголосовали за сбор, повторное использование и переработку отходов. Новый закон позволит значительно сократить количество выбрасываемой упаковки. Многие виды одноразовой тары исчезнут

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Европейский парламент одобрил инициативу, которая позволит значительно сократить в ЕС количество выбрасываемой упаковки. Закон об этом расширит возможности сбора, повторного использования и переработки отходов, Многие виды одноразовой тары, такой как пластиковые пакеты, исчезнут.

В ходе подготовки резолюции на эту тему глава парламентского Комитета по окружающей среде Паскаль Канфэн подвергался давлению со стороны компаний быстрого питания, которым дешевле и удобнее выбрасывать посуду, чем мыть ее:

Это один из текстов, который подвергался, наверное, наибольшему лоббированию. Приведу один пример: McDonalds добивается сохранения своей модели одноразового использования. Она заключается в том, что все необходимое для еды вы используете только один раз. Против такой модели имеется очевидное возражение: если вы приходите в ресторан, будь то McDonalds, KFC, или Burger King, не покупаете еду на вынос, а потребляете ее на месте, то почему вы должны использовать для питья колы одноразовый стаканчик, а не обычный стеклянный стакан. Почему?

Новый закон обяжет предприятия общепита к 2030 году приносить блюда на посуде многократного использования. А к 2035 году химическая промышленность должна сделать всю свою упаковку пригодной для переработки. Будут также введены квоты на утилизацию бутылок, но уже сейчас рекомендуют их споласкивать и заливать в них напиток снова и снова.

Некоторые страны-члены ЕС попросили сделать исключение для своих продуктов, которые имеют свою традиционную упаковку. Евродепутат из Франции Жан-Поль Гарро отметил, что сыр камамбер покрыт естественной корочкой и помещен в коробку из шпона, то есть щепы, а устрицы у них подают в собственной раковине:

Подобна упаковка в ее нынешнем виде биоразлагаема, она изготовлена ​​из легкого дерева, или естественого материала, и поэтому не вредна для окружающей среды. За всем этим стоит давняя традиция общественного питания. В этой отрасли, чрезвычайно важной Франции, трудоустроены тысячи людей, она обладает структурами, которые абсолютно необходимо сохранить.

По итогам голосования в Страсбурге евродепутаты пощадили коробку для камамбера, но поставили задачу уменьшить на 20-30% количество искусственной упаковки, которой в год выбрасывается 80 млрд тонн.