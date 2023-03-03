Бельгийские власти продлили срок содержания под стражей до суда евродепутатов Евы Кайли и Марка Тарабеллы. Это главные фигуранты скандала "катаргейт", потрясшего Европарламент. Бывший вице-спикер гречанка Кайли, заключенная в тюрьму в начале декабря, останется там ещё на два месяца, сообщила в пятницу федеральная прокуратура. А её коллега, законодатель из Бельгии, снова предстанет перед судьями через месяц.

Обоим были предъявлены обвинения в участии в преступной организации, коррупции и отмывании денег в рамках расследования незаконного лоббирования, которое предположительно осуществляли Катаром и Марокко в попытке повлиять на принятие политических решений ЕС.

Двое подозреваемых категорически отвергли такие обвинения.

Адвокат Тарабеллы Максим Теллер повторил в своем заявлении, что его клиент является «невиновным человеком», и раскритиковал его продолжающееся задержание как «малоприемлемое». Однако юрист приветствовал как «хорошую новость» решение о переводе подзащитного «в тюрьму, расположенную ближе к его семье».

В рамках расследования "катаргейта" обвинения предъявлены еще трём лицам. Среди них Франческо Джорджи, спутник жизни Кайли и бывший помощник парламентария, который был освобожден на прошлой неделе, но помещен под электронное наблюдение; глава общественной организации "Нет мира без справедливости" Никколо Фига-Таламанка, освобожденный из-под стражи в прошлом месяце без каких-либо условий; и бывший евродепутат Пьер Антонио Панцери.

Панцери - бывший босс Джорджи и бывший глава парламентской делегации по связям со странами Магриба и парламентского подкомитета по правам человека. Он признал себя одним из лидеров преступной сети и заключил сделку с бельгийскими властями, не добившись, однако, своего освобождения.

Итальянский депутат Андреа Коццолино, на которого также работал Джорджи и который также возглавлял делегацию по связям со странами Магриба после Панцери, тем временем разыскивается бельгийскими властями и борется против экстрадицией из своей родной страны.