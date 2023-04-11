Адвокат Евы Кайли: "Гречанка стала "трофеем" бельгийского правосудия"

Гречанка Ева Кайли всё ещё находится в бельгийской тюрьме спустя четыре месяца после вспышки коррупционного скандала в Европарламенте. Все другие фигуранты так называемого "Катаргейта" выпущены из-под стражи или готовятся выйти на свободу. В эксклюзивном интервью Euronews адвокат бывшего вице-спикера Свен Мари настаивает на её невиновности и говорит, что защита будет требовать освобождения Кайли без ограничений:

«Госпожу Кайли слушали в течение последних двух недель более 15 часов. Она ответила на все вопросы и все обвинения следователей. Похоже, есть проблема, потому что ни судья, ни федеральный прокурор, ни следователи не хотят услышать госпожу Кайли. Как будто в туннеле, они видят только свою версию и ничего другого. Они хотят слышать определенные ответы, но это не те ответы, которые дает госпожа Кайли".

Адвокат сказал, что для бельгийского правосудия Ева Кайли стала трофеем. Свен Мари считает, что её держать в тюрьме для острастки.

"В данном случае госпожа Кайли рассматривается как__трофей, как символ. Это напоминает Чемпионат мира по футболу, когда капитан победителей поднимает Кубок мира. Госпожу Кайли здесь используют как такой символ, чтобы сказать политикам: "даже если вы занимали высокий пост, вам не избежать тюрьмы". Это сигнал другим евродепутатам: "не надо заниматься коррупцией, потому что вас посадят надолго". Я нахожу удивительным, что убийца, который застрелил кого-то шестью пулями в голову в Бельгии, был выпущен на волю через четыре месяца, а госпожа Кайли, спустя четыре месяца и одну неделю, до сих пор не освобождена".

Свен Мари настаивает на том, что нет причин держать греченку под стражей, поскольку она не может скрыться или уничтожить доказательства:

"Госпожа Кайли не собирается сбежать в Грецию и не вернуться. И в любом случае между Грецией и Бельгией есть соглашение об экстрадиции. Госпожа Кайли не знает, как заставить так называемые улики исчезнуть. Госпожа Кайли не знает, как связаться с другими людьми, которые могли обвинить её, например, с господином Панцери. Госпожа Кайли на данный момент отстранена от работы в Европарламенте, поэтому она не знает, как повторно совершить преступление или__правонарушения, которое она якобы совершила. Она не знает, как начать всё снова. Так что сегодня будет очень печально, если её оставят в тюрьме".

Еве Кайли предстоят новые слушания в суде в четверг. Её обвиняют, среди прочего, в коррупции, отмывании денег и взяточничестве в Европарламенте в участием граждан Катара.