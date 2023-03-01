Евросоюз примет участие в межпарламентском чемпионате по регби

В этом году Евросоюз впервые примет участие в межпарламентском чемпионате по регби. Турнир будет проходить в Париже с 31 августа по 8 сентября. Около дюжины команд со всей планеты сразятся за то, чтобы отобрать Кубок мира у его нынешнего обладателя Новой Зеландии.

Председатель Европарламента в среду назвала «просто историческим» участие сборной ЕС в этом международном спортивном соревновании. Роберта Метсола также подчеркнула необходимость расширения многостороннего сотрудничества депутатов.

"Своим участием в парламентском чемпионате мира наша европейская команда по регби будет наводить мосты с другими парламентами в Европе и за её пределами, способствовать обмену и взаимопониманию, - заявила Метсола журналистам. - Спорт - это универсальный язык, объединяющий людей разных стран и культур".

На данный момент в сборной Евросоюза насчитывается около 40 игроков-законодателей 15 национальностей. В неё также входят представители Еврокомиссии и Совета ЕС. Считается особенно важным то, что команда разнополая.

"Я рада возглавлять смешанную команду, в которой будут играть и женщины, - сказала капитан сборной, французский депутат Анн-Софи Пеллетье. - Наши ценности соответствуют общей задаче: продвигать европейские ценности и жить вместе народами".

Вице-капитан, член Европарламента из Франции Эрик Андрие признал, что равенство между мужчинами и женщинами в команде ещё не достигнуто, но такой паритет - это "цель".

Первым испытанием для регбистов из Европарламента станет в конце марта товарищеский матч против французской команды, которая четыре года назад победила Южную Африку и заняла третье место в Японии. В июне состоится показательная игра против японских дипломатов.

Все доходы от этих матчей будут направлены на благотворительность, как и прибыль от парламентского чемпионата мира. Команда будет подбирать таких спонсоров, какие разделяют её ценности.

"Мы уважаем фундаментальные принципы Европейского парламента такие, как приверженность "зелёному соглашению" стран-членов, - сказал Андрие. - Поэтому мы не будем принимать в качестве партнёров или спонсоров, например, сигаретные компании или авиакомпании, если это бросит тень на политический выбор Союза".